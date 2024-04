Tebas: "La comisión que plantea el CSD es algo kafkiano, no tiene soporte legal"

El presidente de la Liga, Javier Tebas, afirmó este jueves que la Comisión de Supervisión, Normalización y Representación anunciada por el Consejo Superior de Deportes (CSD) para tutelar durante los próximos meses el funcionamiento de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) es "algo kafkiano" porque "no tiene amparo legal".

Tebas, quien hoy visitó la escuela de Mareo del Sporting, dijo que "no se sabe en qué base jurídica" se va a constituir dicho órgano, a la vez que opinó que "todo está siendo una contradicción y en la línea de la incoherencia" vivida "desde hace tiempo".

El presidente de La Liga se mostró de acuerdo con el comunicado conjunto emitido por la FIFA y la UEFA en la que avanzaron que evaluarán si la creación de dicha comisión puede afectar a la obligación de la RFEF de gestionar sus asuntos de forma independiente y sin interferencias indebidas del gobierno.

Discrepancias con el gobierno

Tebas insistió en que la comisión "no tiene amparo legal" porque "no está recogida en la Ley del Deporte", y por ello no le extraña que "FIFA y UEFA estén preocupadas".

El presidente de La Liga, para quien "todo esto es simplemente cosmética", pidió que se "deje trabajar a la nueva Federación para que se pueda mejorar con los que están".

Para Tebas, "se puede hacer, pero todo son problemas y zancadillas" porque "parece que les importa más lo que dicen algunos que lo que realmente hay que hacer".