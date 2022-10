Mirotic regresará antes de Navidad

‘Niko’ está incorporando cada vez más ejercicios a su recuperación y el balón ya está presente en las sesiones Superada ya la peor parte, el jugador está ilusionado y deseando ayudar a sus compañeros en la pista

Nikola Mirotic es el buque insignia de un Barça que no puede contar con él desde que arrancó la temporada. Los problemas en el tendón de Aquiles que arrastra desde finales del curso pasado le han impedido debutar y el equipo lo echa mucho de menos por tratarse de su indiscutible referente.

El ala-pívot ya terminó la pasada campaña con fuertes molestias que afectaron su rendimiento, sobre todo en la final de la Liga Endesa contra el Madrid. Pese a que aguantó los cuatro partidos que se disputaron con tres triunfos para el equipo blanco y uno muy ajustado para el Barça, la realidad es que ‘Niko’ estaba muy justo a nivel físico.

Desde entonces son ya son más de cuatro meses de baja para la estrella azulgrana. Tras unas merecidas vacaciones en su Montenegro natal en las que siguió el plan de recuperación establecido, regresó a Barcelona e inmediatamente se puso manos a la obra en el club.

Los servicios médicos, recuperadores y los 'fisios' trabajan desde entonces codo con codo para que no se escape ningún detalle y, sobre todo, para evitar posibles recaídas. Máxima precaución es el lema que se apuntó en el breve comunicado sobre Mirotic y todos los estamentos lo siguen al pie de la letra.

Mirotic va por el buen camino

Si bien es cierto que la recuperación del ala-pívot está siendo más lenta de lo esperado en un principio, también lo es que los últimos días reina el optimismo y el progreso del montenegrino es cada día más notable.

Ya ha entrado el balón a escena en sus ejercicios de recuperación, algo muy importante para la motivación del jugador que, tras superar la peor parte de la recuperación, se muestra ilusionado y con muchas ganas de regresar al equipo para poder ayudar a sus compañeros.

El Palau está echando mucho de menos a Mirotic | FCB

No obstante, insistimos, su regreso no se precipitará bajo ningún concepto. No hay que perder de vista que el talón de Aquiles es una zona muy delicada y más teniendo en cuenta que se trata de un deportista de 31 años, 208 centímetros de altura y más de 110 kilos de peso. Además, los continuos cambios de ritmo del baloncesto invitan precisamente a alargar los plazos.

Es muy diferente realizar ejercicios fijados previamente bajo la supervisión de los recuperadores a los gestos, la improvisación y las exigencias físicas que requiere el estrés de los partidos. Y más en un jugador de la importancia de Mirotic, que interviene en todas las jugadas tanto en ataque como en defensa.

El Barça sin Mirotic este año

Pero... ¿cómo le ha ido al Barça sin su gran estandarte? El arranque de los azulgranas está siendo correcto. De momento, el equipo de Jasikevicius marcha líder de la Liga Endesa tras cuatro victorias seguidas ante Baskonia, Fuenlabrada, Manresa y Tenerife) tras debutar con una derrota en el debut en la pista del Gran Canaria. Más dudas en la Euroliga, con dos triunfos (Real Madrid y Bayern) y dos derrotas (Olympiacos y Zalgiris).

Mirotic es clave en los esquemas de Jasikevicius | ACP PHOTO

En cuanto a los dos títulos que se han disputado, el cuadro blaugrana conquistó la Lliga Catalana tras imponerse al Joventut en la final (92-82) y perdió la Supercopa de España ante el Madrid (89-83).

Regreso necesario

Está claro que la presencia de Mirotic se antoja necesaria y casi vital para los esquemas de Sarunas Jasikevicius. El Barça acabó el curso pasado con malas sensaciones, las mismas que el ala-pívot, pero durante la mayor parte de la temporada su aportación resultó determinante. Fue el jugador con más minutos en pista y con mayor anotación en la mayoría de partidos, a lo que hay que añadir una capacidad de liderazgo que también se echa de menos.

No hay una fecha marcada para su regreso, pero todo apunta a que será antes de Navidad. En este sentido, no se descarta que en breve el club explique otra vez más pormenores sobre su recuperación.