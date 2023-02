Alberto Díaz, el 'héroe por accidente' de la selección

Ya clasificada para el Mundial de 2023, España visita este jueves a Islandia (20.45) pensando en la primera plaza “Ahora me siento más líder, porque veo cómo se me respeta y eso se nota en la pista”, explicó el malagueño a SPORT

A finales del pasado mes de agosto, Alberto Díaz llevaba dos semanas de pretemporada con Unicaja después de haber sido descartado por Sergio Scariolo y ultimaba su puesta a punto de cara al primer amistoso ante el Sporting de Portugal (3 de septiembre) cuando la lesión del madridista Sergio Llull le cambió el final del verano.

El seleccionador decidió llamar de vuelta al malagueño el 28 de agosto y al día siguiente ya se entrenó con la selección en Madrid. En vez de preparar ese amistoso ante los ‘leôes’, Alberto Díaz se convirtió por accidente en una de las piezas para pelear en el Eurobasket por un oro con el que no soñaban ni los más optimistas y que acabaron haciendo posible el seleccionador y sus jugadores.

Lejos de asumir un segundo plano, el base fue un jugador muy importante por su conocida capacidad defensiva, por su aportación física y... por su tiro. Con 10/25 en triples en todo el torneo, 10 puntos, dos rebotes y dos asistencias en las semifinales contra Alemania y ocho puntos y tres asistencias en la final ante Francia, el andaluz respondió a lo grande a la confianza del italiano.

“Que Sergio confiase en mí en un momento tan importante y en momentos decisivos de los partidos me ha hecho crecer mucho como jugador y como persona y eso se está notando en mi juego. Ahora me siento más líder, porque veo cómo todos me respetan mucho más y hablo de compañeros, de rivales e incluso de los árbitros. Sentirte con esos galones te hace todo mucho más fácil”, declaró este miércoles a SPORT.

Alberto Díaz se medirá a Islandia con la selección | TWITTER

Con la moral altísima tras ese oro en tierras alemanas, Alberto Díaz está promediando 8,5 de valoración en la actual Liga Endesa con casi cinco puntos, cuatro asistencias y un robo. En esa línea de ser el mejor jugador de equipo, anotó seis puntos y repartió nueve asistencias el pasado domingo para conquistar la segunda Copa del Rey de la historia de Unicaja.

“Estoy muy orgulloso del camino que he llevado. Me lo he ganado todo con esfuerzo, he conseguido títulos con el club de mi ciudad y un oro para mí país, así que no puedo estar más satisfecho”, añadió el malagueño con humildad y con una confianza plena en sus posibilidades.

Formado en Unicaja, el malagueño de 29 años debutó en la Liga Endesa el 29 de abril tres días después de cumplir 18 años y desde entonces no ha parado de crecer. Tras jugar unos meses decidido en 2014 en el Bilbao Basket y la siguiente campaña en Fuenlabrada, Díaz regresó a Málaga y poco a poco ha ido asumiendo un rol de líder.

Y un poco sin quererlo, el base se ha convertido en la gran estrella de la concentración con España, que este jueves a las 20.45 horas buscará una victoria en Islandia que la acerque a la primera plaza del Grupo con la clasificación para el Mundial de 2023 ya en el bolsillo.