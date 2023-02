La Euroliga, la cláusula de Jasikevicius para seguir un año más

El técnico lituano del Barça acaba contrato en junio, pero si gana la Euroliga su vinculación se prorrogará un año más de forma automática La dirección deportiva, encabezada por Juan Carlos Navarro, está trabajando en su continuidad, aunque también en hipotéticos sustitutos

Sarunas Jasikevicius llegó en julio de 2020 para sustituir a Svetislav Pesic a los mandos del Barça. El técnico lituano, que venía de hacer grandes temporadas con el Zalgiris Kaunas, firmó por tres temporadas, hasta junio de 2023.

El contrato de Jasikevicius termina, pues, al final del presente curso, aunque una de las cláusulas incluídas en él para prorrogar la vinculación una temporada más es la consecución de la Euroliga, según apunta 'AS'. De momento, el Barça se sitúa tercero en la máxima competición europea, a una victoria del actual líder, el Olympiacos de Georgios Bartzokas, extécnico azulgrana.

La eliminación de la Copa del Rey, junto a la irregularidad en algunos tramos de la temporada, han provocado que la confianza ciega que tenía la dirección deportiva en él haya bajado.

En declaraciones a la Cadena Ser, Jasikevicius confirmó que no habían empezado las negociaciones para firmar un nuevo contrato. “En esta situación no puedo hablar mucho. En mi carrera he tenido tantas situaciones que acababa contrato que ya tengo mucha experiencia con esto. Voy a intentar hacer mi trabajo de la mejor manera posible y que pase lo que pase. No depende todo de mí. Creo que pase lo que pase los dos vamos a estar bien, el Barça y yo”, concluía.

Los resultados hasta final de temporada marcarán su continuidad, aunque también jugará un papel importante la situación económica del club y de la sección, que parece ser que recortará y limitará los sueldos de la plantilla y del cuerpo técnico.

Sea como sea, lo que es prácticamente seguro es que el resultado en la hipotética Final Four 2023 del próximo 20 y 21 de mayo dictará sentencia. A favor o en contra de Jasikevicius será la incógnita a resolver. De momento, Juan Carlos Navarro, director deportivo de la sección, ya está barajando opciones por si se produce la marcha del lituano. Los mejores posicionados son Xavi Pascual, último entrenador que levantó la Euroliga con el Barça, Jaka Lakovic, exjugador azulgrana y actual técnico del Gran Canaria, y Joan Peñarroya, entrenador del Cazoo Baskonia.