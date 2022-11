Laprovittola prefiere lucir menos su juego y que el equipo gane partidos

Para el escolta azulgrana, “nos está faltando tomar buenas decisiones cuando se deciden los partidos” "Siento que las cosas están saliendo, pero hay que seguir trabajando y sentirse bien como equipo”, aseguró el azulgrana

El escolta argentino Nicolas Laprovittola, reconoció que tener un partido apenas dos días después de caer en Badalona es una suerte para pasar página. “Es bueno tener un partido rápido en 48 horas y sacarnos las malas sensaciones. Nos espera una semana muy dura y pensar en lo que viene”, dijo ‘Lapro’ en su aparición ante los medios previo al duelo de este martes ante el Partizan.

“El viaje a Estambul fue duro, volver y jugar fuera…ahora es bueno volver al Palau, recuperar sensaciones, y siempre disfrutamos en casa”, comentó el argentino.

Reconoció que el equipo tiene un problema para cerrar los partidos: “Si, hay momento puntuales en lo que hay que decidir el partido y nos está faltando esa buena toma de decisiones en momentos claves. Es un poco mental, de hablarlo entre nosotros y mejorar”

Un Partizan peligroso

Respecto al Partizan, dijo que “tienen jugadores el rol que cumplen, a qué jugar y con la filosofía de su entrenador. Va a ser un partido importante pero peligroso, así que tendremos que estar alerta”.

obre su estado de forma, dijo que “me siento bien, aunque no es bueno hacer buenas cosas individuales y perder, no me hace disfrutar. Me siento que las cosas están saliendo, pero hay que seguir trabajando y sentirse bien como equipo”, finalizó Laprovittola.