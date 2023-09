Satoransky, el líder silencioso del Barça

El base checo se muestra ambicioso y agradece al club "que crea en mí como un líder, es algo que me gusta" "Nos dio mucha pena lo de Mirotic. El año pasado fue de los mejores que he vivido en un vestuario", afirmó

Sin aspavientos ni grandes manifestaciones, Tomas Satoransky se convirtió la temporada pasada en uno de los pesos pesados del Barça y su ascendente en el grupo irá más a las órdenes de Roger Grimau. Seis años después de marcharse a la NBA en la que jugó en cinco franquicias diferentes, el base checo regresó al Palau el pasado verano con la difícil misión de sustituir al grecoestadounidense Nick Calathes y lo logró con un rendimiento notable y un nivel ascendente.

‘Sato’ aúna todas las virtudes que debe reunir un base moderno y sus 201 centímetros de altura le permiten sacar ventaja en el poste como hizo sin ir más lejos en la final de la Lliga Catalana cuando quedaba emparejado con Dani Pérez (1,88) o hasta con un Elias Valtonen que mide lo mismo que él.

Capaz de asistir, rebotear y mediatizar a los bases rivales aprovechando su cuerpo, el pasado ejercicio estuvo por encima del 40% en lanzamientos triples (41,7 en Liga Endesa y 42% en Euroliga). Si acaso, una 'pega' sería que a veces debería buscar la canasta más a menudo.

El praguense, de 31 años, admite sin vacilar su importante rol tal y como reconoce en una entrevista a EFE. “Es un poco lo mismo (que con Saras). Es normal que un base hable mucho con su entrenador y Roger (Grimau) se comunica mucho conmigo. Me pide que organice el equipo y que esté pendiente y ayude a los jóvenes”, comentó el checo.

Tomas Satoransky, en la final de la Lliga Catalana | EFE

"Agradezco mucho al club que crea en mí como un líder. Me hace muy feliz serlo fuera de mi selección, donde ya es algo natural. Aquí me estoy convirtiendo en el jugador que lleva más años junto con Álex (Abrines) y me gusta esta responsabilidad", prosiguió ‘Sato’.

El nuevo míster y Mirotic

El ex de los Wizards de la NBA admitió haber estado muy cómodo con Jasikevicius la pasada temporada y tuvo palabras cálidas para su actual entrenador después de casi un mes de trabajo a sus órdenes. "De momento estoy muy a gusto con los nuevos entrenadores y aún nos vamos conociendo. Aunque tendremos que esperar a que lleguen los partidos importantes, hasta ahora solo puedo decir cosas positivas de él (Grimau). Me gusta cómo ve el baloncesto y también las cosas qué nos permite hacer", comentó el internacional checo.

'Sato' se siente cómodo con Roger Grimau | DANI BARBEITO

"Tenía buena relación con Saras y fue un gusto jugar con él la pasada temporada. De todas formas, estoy muy acostumbrado a que las cosas cambien muy rápido después de seis años en la NBA. Grimau es un poco como los entrenadores españoles, que quieren mucha actividad, que se ayude todo el mundo y correr mucho, mientras que Saras no quería permitir triples", reflexionó el base azulgrana.

Satoransky también lamentó la marcha de Mirotic. "Nos dio mucha pena. El año pasado fue uno de los mejores que yo he vivido dentro de un vestuario en mi carrera. Tuvimos una química increíble, pero somos profesionales. Sabemos que hay cosas que no podemos cambiar y van con el deporte", dijo.

Los fichajes

El ex del Baloncesto Sevilla también habló sobre las caras nuevas del equipo. "Willy (Hernangómez) es más de poste bajo y de finalizar cerca del aro, donde es espectacular. Será interesante ver si juega con Vesely o lo hace con Parra, Da Silva o Parker. Jugaremos distinto, porque no hay tiradores como Mirotic en Europa y ahí sumaba mucho, pero me gustan los jugadores que han llegado. Son bastante jóvenes, tienen energía y también experiencia", manifestó. Y ahí su experiencia debe ser clave para ejercer de 'pegamento'.

Willy Hernangómez debe ser clave en el Barça | DANI BARBEITO

A caballo entre la Lliga Catalana que alzaron el martes y la Supercopa de este fin de semana, el FC Barcelona presentará este jueves a los cuatro fichajes n un acto que tendrá lugar a las 17.00 horas en el Auditori 1899 con la presencia del presidente Joan Laporta. A la espera de que llegue o no un escolta tirador, esta tarde se pondrán de largo el estadounidense Jabari Parker y los internacionales españoles Willy Hernangómez, Darío Brizuela y Joel Parra.