Roger Grimau: "En general soy bastante 'rallado' de la vida y siempre ando dando vueltas a qué se puede mejorar"

"Estoy contento por ganar el primer título de la temporada", dijo el entrenador del Barça Satoransky declaró que "tenemos que encontrar la manera de estar más sólidos durante todo el partido"

Roger Grimau, técnico del Barça, atendió a los medios tras la victoria de su equipo en la final de la Liga Catalana ACB, remarcando su alegría por "ganar el primer título de la temporada".

Grimau destacó las virtudes del equipo para remontar la final tras una mala primera mitad. "Contento. Siempre que se gana hay que estar contento. Eso lo tengo muy claro, porque cuesta mucho ganar. La primera parte como decía Tomas fue bastante parecida a la de ayer. Un buen inicio del primer cuarto, pero después hemos tenido ciertas dificultades sobre todo en el uno contra uno. Yo creo que hemos controlado bastante bien el juego del Manresa de correr y de cargar mucho el rebote ofensivo. En eso creo que hemos hecho un buen partido", dijo.

"Después en el inicio del tercer cuarto, igual que en las semifinales hemos dado un puntito más, hemos estado más juntos, hemos jugado un poco mejor, hemos reboteado y hemos anotado alguna canasta fácil. Y después al final es lo que pasa cuando tienes tantos buenos jugadores que te dan soluciones de mucha calidad para definir el partido", añadió.

"En general soy bastante 'rallado' de la vida y siempre ando dando vueltas a qué se puede mejorar, cómo puedo hacerlo yo mejor y qué podemos hacer, pero al menos en el viaje de vuelta a Barcelona no quiero que eso me quite la alegría de haber ganado un título. Ya sabemos que es un torneo de pretemporada, pero sé que es importante empezar ganando", puntualizaba.

Además, el técnico decía que "podemos sacar cosas muy positivas de estos dos partidos y podemos sacar otras evidentemente no tan positivas. Que nos sirva para analizarlo y para mejorar, aunque no tendremos tiempo para entrenar".

"Es difícil, porque los cuatro internacionales han venido con dos entrenamientos contados. Han estado bastante bien los cuatro para el tiempo de adaptación que han tenido, que es cero. Estoy muy satisfecho, porque una cosa es el rendimiento y otra cómo han venido, con la ilusión que han venido, con esas ganas de integrarse que parece que lleven aquí cinco años. Eso es fundamental y a partir de aquí creceremos y cuando tengamos tiempos para entrenar, mejoraremos por supuesto. hasta hoy, estoy encantadísimo", concluyó.

Satoransky pide solideza

También atendió a los medios el base checo Tomas Satoransky, que se marchó contento tras la victoria. "Obviamente contentos por ganar este título, que es muy importante para nuestro club. La verdad es que hemos mejorado mucho el juego en la segunda parte un poco como nos pasó en la semifinal. Tenemos que encontrar la manera de estar más sólidos durante todo el partido, pero está claro que nos estamos conociendo y no solo al entrenador y al staff sino también a los jugadores que llegaron el sábado del Mundial y esto siempre añade un poco de dificultad cuando estás jugando por un título en pretemporada. Manresa ha hecho un partidazo, se nota que están jugando muy bien y que llevan más entrenamientos juntos", puntualizó.

"Hay que ir con paciencia, eso está claro. Hay muchos cambios, es un juego nuevo, nos tenemos que conocer todos e incluso estamos esperando todavía a que llegue Rokas (Jokubaitis), que es un jugador superimportante en la posición de base. Estamos contentos por conseguir el título, pero queremos mejorar sobre todo nuestro juego tanto en ataque como en defensa. Ahora tenemos otros objetivo que es la Supercopa y ahí veremos dónde estamos exactamente", finalizó.