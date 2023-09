Mirotic, presentado con el Olimpia Milano: "Quería un equipo con potencial para llegar a la Final Four"

Nikola Mirotic ya ha sido presentado como nuevo jugador del Olimpia Milano El jugador montenegrino ha explicado los detalles de su fichaje por el conjunto italiano

Nikola Mirotic ya ha sido presentado como nuevo jugador del Olimpia Milano. El jugador montenegrino abandonó el Barça tras la rescisión unilateral de su contrato por parte de la entidad azulgrana.

Después de sopesar varias ofertas, Mirotic decidió fichar por el conjunto de Milán. En su presentación, el ex jugador del Barça ha dejado claro que "quería un equipo con potencial para llegar a la Final Four".

"El Olimpia tiene grandes jugadores, veteranos con experiencia, un gran entrenador y además es una ciudad perfecta para vivir. Por mi familia, por mis hijos. Llevo diez días aquí y me ha impresionado el club, cómo funciona, cuánta gente trabaja duro para ponerte en condiciones de rendir al máximo. Es lo más parecido a un club de la NBA que he visto en mi carrera", apuntó Mirotic.

Además, el ala-pívot confesó como se fraguó su fichaje: "El primer contacto fue entre Christos Stavropoulos, (director deportivo del Olimpia) y mi agente, luego hablé con el entrenador Ettore Messina y fue una conversación maravillosa. Me explicó cómo veía al equipo y qué esperaría de mí si viniera y qué me encontraría. Luego hablé con Melli, Hines, Shields y Pangos. Me recibieron con los brazos abiertos".

Asimismo, tuvo palabras para su nuevo entrenador, Ettore Messina. "Es una persona por la que quiero luchar, competir y ayudar a ganar. Cuando yo era un niño intentando sobrevivir en el primer equipo del Real Madrid él me dio una oportunidad. Me dijo que trabajara duro y estuviera preparado para el día en que llegara la oportunidad de jugar. Siempre estuvimos en contacto, nos vimos cuando estábamos en la NBA. Creo que es uno de los dos o tres mejores entrenadores de Europa. Tenía la sensación de que nuestro trabajo juntos no había terminado, así que estoy feliz de poder volver a jugar con él ahora que tengo 32 años."

Así, Nikola Mirotic ya está preparado para volver a intentar la conquista de una nueva Euroliga, eso sí, esta vez con un nuevo equipo.