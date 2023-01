Satoransky: "Jasikevicius me repite cada día que he venido para ser un líder"

"Está claro que voy a tener algunas molestias durante la temporada. Ojalá puedan desaparecer, pero es complicado con este calendario", dijo sobre su maltrecho tobillo "El Maccabi es un equipo que juega con mucha intensidad. Tienen jugadores muy atléticos, muy explosivos sobre todo en ataque", aseguró el base

El base del Barça Tomas Satoransky elogió la influencia que el entrenador Sarunas Jasikevicius está teniendo en él, especialmente cómo le motivan las expectativas del técnico lituano en cuanto a su liderazgo sobre la pista.

"Siempre me dice que he venido como un líder y pide que marque la diferencia. Me encanta tener un entrenador que me repite esto todos los días, me motiva. Me pide organizar el equipo, ser agresivo, penetrar y crear ventajas. Me aporta mucho estar con él cada día y ver cómo piensa el baloncesto", explicó el checo.

Satoransky reconoció que se encuentra "mejor que hace un par de semanas", cuando se perdió cinco partidos por una tendinitis en el tobillo derecho, el mismo en el que se lesionó este verano durante los partidos de preparación para el Eurobasket.

Aprender a jugar con dolor

"Está claro que voy a tener algunas molestias durante la temporada. Ojalá puedan desaparecer, pero es complicado con este calendario. Tengo que aprender a jugar con esto, no hay mucho tiempo para entre los partidos, pero trabajo para estar en las mejores condiciones posibles", contó el base del Barça.

Preguntado por si hay demasiados partidos en el calendario, el jugador azulgrana fue sincero: "Tienes que jugar cada partido con la máxima intensidad, son todos una batalla y se nota en tu cuerpo. Es muy exigente. Me gusta este sistema, pero al final del año puede que estés destrozado".

Un Maccabi atlético

"El Maccabi es un equipo que juega con mucha intensidad. Tienen jugadores muy atléticos, muy explosivos sobre todo en ataque. Esta temporada están jugando mucho mejor en casa, pero en la Euroliga tienes que jugar muy serio contra todos los rivales", afirmó Satoransky sobre el rival del Barça este martes en la Euroliga.

El checo destacó algunas claves del encuentro: "Será importante cómo empecemos y no dejarles jugar con libertad. Son muy buenos al contraataque y tienen individualidades diferenciales, como Baldwin. Esta semana es muy importante para nosotros, porque jugaremos tres partidos de nivel Euroliga".