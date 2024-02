Ricky, 'día uno' como jugador del Barça

La vuelta a la normalidad para Ricky Rubio ya es una realidad. Este miércoles el base del Masnou se ha entrenado ya oficialmente como nuevo jugador del Barça, un día después de que el club comunicase su incorporación como nuevo miembro de la plantilla. Un refuerzo de lujo y prestigio para Grimau.

Nueva vida en Can Barça

El club azulgrana, conocedor de que el mercado de la Euroliga cerraba a las 18:00 horas de este miércoles 7 de febrero, tuvo que acelerar procesos en la situación. Una vez el jugador comunicó al equipo que se encontraba cómodo física y mentalmente en los entrenamientos con el equipo, se pasó la revisión médica y se dio el 'ok' final, con la luz verde de un Ricky que se sintió 'en casa' desde el minuto uno.

Rubio quiere volver a sentirse jugador del baloncesto y este 'fichaje' era el primer paso para conseguirlo, pero eso no significa que lo veamos debutar las próximas semanas. El catalán sigue en fase de adaptación y no hay prisas que correr. No debutará este viernes ante Alba Berlín y, aprovechando el parón de ventanas del Eurobasket tras la Copa del rey en Málaga, es posible que se vista de corto por primera vez ya en marzo.

Ricky Rubio a entrena con el Barça / FCB

Tanto club como jugador son conscientes de la delicada situación que hay detrás. Tras una rotura de ligamentos hace poco más de dos años y pasar un largo proceso de recuperación y posterior vuelta, Ricky se vio sumido en problemas de salud mental que le obligaron a retirarse de la concentración con España por el mundial y, meses después, anunciar su retirada de la NBA.

El factor 'X' para Grimau

Todo esto parece ser historia, y el base afronta ahora uno de los retos más ilusionantes de su carrera. A sus 33 años, a Rubio le queda cuerda y para rato, un jugador que ha demostrado - sobre todo en baloncesto FIBA - ser uno de los mejores directores de orquesta del planeta. A buen tono físico, no hay nadie como él en Europa y podría ser el factor 'X' para el Barça de Grimau.

Ricky, flanqueado por Navarro y por Grimau tras ganar la Euroliga / TWITTER

La Euroliga es el gran objetivo, y el del Masnou tiene talento de sobras para liderar este equipo a lo más alto. Con él en plantilla, este Barça puede estar en el mismo escalón que el Real Madrid, hasta ahora el claro dominador de la máxima competición. Cinco victorias separan a merengues y culés en la tabla, y se antoja difícil hacerse con la 'pole', pero en el Palau Blaugrana saben que Ricky podría ser diferencial en la Final Four, cuando todo se decida.

Partió hacia tierras norteamericanas hace ya doce años, pero hay muchos rostros conocidos en su vuelta a casa. Navarro, Sada y Grimau, excompañeros en su primera etapa, forman parte de los despachos y los banquillos. Otros como Hernangómez, Abrines, Parra o Brizuela son compañeros de la selección española y han compartido triunfos. Relaciones y amistades que seguro ayudan a su aclimatación total.

El tiempo dictará sentencia. El primer objetivo es acomodar a Ricky y hacer que el jugador se sienta otra vez jugador de baloncesto a pleno rendimiento, un deporte del que se enamoró hace ya unos cuantos años y con el que maravilló a toda una generación. Y volverá a brillar.