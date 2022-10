Mumbrú explota: "Mi expulsión es inmerecida"

El entrenador del Valencia Basket habló tras su expulsión ante el Barça "No ha habido ninguna protesta airosa, ninguna falta de respeto", dijo

El entrenador del Valencia Basket, Álex Mumbrú, se mostró en desacuerdo por la expulsión que sufrió este domingo en el encuentro ante el Barça, aseguró que hubo motivos para una técnica pero en ningún caso para su descalificación y cree que los colegiados no mantuvieron el “temple”.

“Los árbitros no me han dicho nada. Ha habido una protesta, la técnica, hemos seguido la conversación y me han expulsado pero no ha habido ninguna protesta airosa, ninguna falta de respeto, han hilado fino. Estamos en un pabellón con ocho mil personas, todo el mundo debe tener temple. La técnica es error mío pero creo que la expulsión es inmerecida”, afirmó.

El entrenador del conjunto valenciano, que fue expulsado en el tramo final del tercer cuarto, aseguró que su protesta inicial fue “un poco airosa” pero insistió que no hubo “ninguna falta de respeto para expulsar a un entrenador”.

“Si ese es el nivel para expulsar al entrenador lo entendería pero no ha habido ninguna falta de respeto”, destacó.