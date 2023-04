Kuric: “Nunca perdí la confianza en mi juego”

El escolta del Barça asegura que “siempre me sentí preparado para jugar aunque tuve que esperar” “Todavía tengo buenos años de basket por delante”, dice el estadounidense, que no sabe si su futuro está lejos de Barcelona tras el verano

El escolta azulgrana, Kyle Kuric (Evansville, Indiana, 1989) alcanza su quinta temporada en el Barça y quizá la más complicada por las lesiones y las incidencias físicas que no le han permitido tener continuidad ni muchos minutos. Después de un tiempo en el ostracismo, Jasikevicius lo ha recuperado a tiempo y el estadounidense se ha convertido en un jugador importante en este tramo final de la temporada.

¿Kyle, has sido un jugador paciente, esperando tu oportunidad y parece que has tenido recompensa, no?

Puede ser que sea así, aunque siempre he estado preparado para jugar aunque es cierto que he tenido paciencia para jugar, aunque al final depende del entrenador

¿Supongo que por las lesiones que has superado, especialmente en la cabeza, te ha hecho tomar la vida de otra manera ante la adversidad?

No estoy seguro de eso. Trato de hacer las cosas normales, como siempre, preparándome como siempre, con ganas de jugar y darlo todo por el equipo y si no, apoyando desde fuera.

Un año complicado

¿Estás de acuerdo que ha sido el año más difícil de tu carrera?

Si hablas del terreno deportivo, seguro, seguro, pero fue mucho peor en mi vida cuando tuve la intervención, fue duro pero ahora es otra dificultad diferente.

Cuando te recuperas del último incidente, pasas tiempo en el banquillo e incluso fuera de las convocatorias. ¿Qué pasa por tu cabeza?

Sin duda, esa es la parte más complicada. Parecía que ya no tenía nada que aportar y creo que todavía tengo años para jugar por delante. No estar en la pista no era una decisión mía, pero yo debía seguir trabajando.

Kuric siente que su momento ha llegado y no quiere soltar el balón | DAVID RAMIREZ

¿Crees que Saras fue justo en dejarte fuera de la rotación?

Era su decisión. Lo único que yo podía hacer es estar preparado para cuando me necesitase, y afortunadamente he vuelto.

Lo que está claro, es que estabas preparado para aprovechar tu oportunidad…

Seguro, es la parte más importante de un jugador, estar preparado para jugar

Confiado en su juego

Supongo que ahora lo ves todo un poco diferente, incluso más grande el aro….

Nunca he perdido la confianza en mi juego,. Tuve problemas con las lesiones y ahora estoy bien físicamente y solo necesito la confianza de jugar para ser el mismo de siempre

¿Crees que mantendrás el protagonismo hasta el final, cuando se deciden los títulos?

Espero que si, tengo que aprovechar las oportunidades que tengo ahora mismo, mantener el nivel y estar preparado

¿La clave es estar mentalmente fuerte como jugador de cara a los play-offs?

La parte física no es un problema para mí, pero puedo mantener el nivel físico aunque no esté en el campo. Mentalmente ya es más difícil porque no juegas y no sabes si vas a participar, así que debes estar preparado en cualquier momento.

Sin idea de su futuro

Acabas contrato. ¿Se han puesto en contacto contigo para saber sus intenciones?

No, no hemos hablado todavía y supongo que lo haremos cuando acabe la temporada

Obviamente te gustaría seguir, pero supongo que ya miras otras opciones….

Sin duda que me gustaría seguir en el Barça pero hay que mirar toda la situación en conjunto, donde llevar la familia, etc..no es una decisión fácil

Ocurra lo que ocurra, supongo que Barcelona y el Barça siempre será especial por lo que es vivido dentro y fuera de la pista…..

Sin duda. Es el lugar donde he pasado más tiempo de mi vida desde que salí de casa, así que tengo las mejores vivencias y otras no tan buenas, pero el recuerdo que deja esta ciudad en mi y mi familia, es infinito.

Cambiar sensaciones

Hablando del equipo, ¿cómo lo ves tras esas dos últimas derrotas?

El último partido no se que nos ocurrió, pero no lo pudimos ganar. Ahora tenemos otra semana difícil y es una buena oportunidad para coger buen ritmo y cambiar las sensaciones que dejó la última, que no fueron muy buenas

Kuric vuelve a sentirse integrado cuando ha vuelto a tocar el balón | DAVID RAMIREZ

Supongo que estáis pendientes de quién será el rival de cuartos. ¿Hay alguno que no quieras especialmente o te es igual?

Todo puede cambiar dependiendo de los resultados en la última jornada. Ya veremos qué rival nos toca, lo importante es que lleguemos preparados

Jugar en casa siempre es una ventaja aunque en las dos ocasiones últimas os ha costado mucho cerrar la eliminatoria…

Si, el año pasado fuimos al límite y eso significa que no hay rival que podamos despreciar entre los ocho primeros, ninguno.

A la espera del Madrid

Y ahora el Madrid, rival directo en la Liga Endesa por la primera plaza y más que posible rival en las semifinales de la Euroliga. Supongo que no trae buenos recuerdos…

Siempre es un gran rival al que respetamos pero queremos ganar. Lo primero es luchar para ser primeros en ACB y acabar segundos en Euroliga y luego veremos que sucede si logramos meternos en la Final Four.

En la Liga Endesa, crees que aún podéis ser primeros?

Todavía quedan partidos, como sucedió la semana pasada, todo puede ocurrir.

¿Cuesta competir al mismo tiempo en Liga Endesa y Euroliga?

En la Liga Endesa no hay partidos fáciles. Los equipos están preparados y los partidos son muy igualados por lo que hay que salir mentalizados para luchar siempre

La dureza mental, clave

Ves al equipo mejor preparado física y mentalmente de cara a este tramo final?

Creo que sí. Jugamos muy bien la semana anterior, y no tanto la última, pero tenemos que mantener el buen estado físicos y mantener la dureza mental, será clave.

Confiesa que la Euroliga es el título que quieres ganar tu y el club, después de tanto tiempo y tan cerca habéis estado sin ganarla….

Creo que no engañamos a nadie. El primer objetivo es ganar la Euroliga pero también acabar muy bien en la temporada regular de la Liga Endesa, porque es otro objetivo importante.