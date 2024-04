Rafa Yuste: "No me creí a Xavi cuando dijo que se iba"

El vicepresidente deportivo del FC Barcelona, Rafa Yuste, analizó en los micrófonos de DAZN, durante la previa del partido contra el Valencia, la continuidad de Xavi Hernández en el banquillo la próxima temporada.

"La plantilla está muy bien después de conocer la noticia", reconoció. "Era lo que necesitaba el vestuario y el club, estabilidad".

Explicó que en esa reunión "Xavi llegó a decir al presidente que tenía una ilusión enorme, que contaba con la gente joven hasta el final, que la ilusión ha vuelto". E insistió en la idea de que "estamos ante un proyecto y hay que cumplirlo".

Preguntado por si se había cuestionado la salida de Òscar Hernández, Yuste fue contundente: "No es cierto, ya lo dijo en la rueda de prensa, que íbamos a seguir con este 'staff' al cien por cien". Aunque, "por supuesto, todos tenemos que mejorar y Xavi es el primero que lo dice".

El apoyo de todos

Reconoció que "yo no me creí a Xavi cuando nos dijo que se iba; pensé: 'este no se va a ir, porque ama al Barça y es parte de su vida'. Nunca contemplamos otro entrenador". Y que el egarense "ha visto el cariño que tiene de los socios y socias, pero sobre todo que los jugadores quieren seguir con este proyecto, sobre todo los jóvenes, y que también tiene el respaldo de la Junta y de la dirección deportiva".

Y concluyó: "Tenemos que ser una unidad granítica. [...] Una temporada en blanco es una decepción muy grande, no podemos esconderlo ni engañar a la afición. El Barça tiene que aspirar a ganar títulos. Pero si mantenemos esta unidad, van a venir los éxitos".