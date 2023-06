Kevin Punter, la nueva estrella del Barça de Roger Grimau

El ex alero del Partizan se convertirá en la nueva referencia ofensiva azulgrana para las dos próximas temporadas después de tener prácticamente cerrado el acuerdo El jugador, deseado por equipos como el Madrid o el Panathinaikos, llega para ser decisivo y jugarse los balones 'calientes' en momentos clave de la temporada

El estadounidense Kevin Punter se convertirá en breve en la nueva referencia ofensiva del Barça de cara a la próxima temporada después de la salida forzosa de Nikola Mirotic debido a su desmesurado salario y que hacía imposible su continuidad.

El ex jugador del Partizan del Belgrado de 30 años, tiene un acuerdo prácticamente cerrado con el Barça para las dos próximas temporadas por un montante total de unos seis millones de euros.

Una cifra acorde al nuevo patrón de salarios que aplica la sección blaugrana más ajustada con lo que se paga en el mercado a diferencia de lo que ha sucedido con Mirotic e incluso con Saras Jasikevicius, el técnico mejor pagado de Europa con diferencia, con salarios fuera de mercado.

Punter, un anotador nato

Punter es un anotador nato, que ha promediado 16.1 puntos por partido en la Euroliga, con un notable acierto del 44.3% desde la larga distancia. Ante el Madrid, en la serie de cuartos de final, se convirtió en un jugador clave en las dos victorias en la pista blanca antes de que la ‘tangana’ organizada por Sergi Llull, llevara al traste la serie para el conjunto serbio.

Punter, con su facilidad anotadora, se había convertido en el objetivo de varios equipos europeos, como el Panathinaikos e incluso el Real Madrid, pero finalmente se ha decantado por la oferta blaugrana donde tendrá un papel preponderante.

Y es que el estadounidense se convierte en el fichaje estrella del equipo que dirigirá Roger Grimau. El nuevo técnico está en total sintonía con la dirección deportiva del Barça con Juan Carlos Navarro y Mario Fernández a la cabeza, y está convencido que puede ser un jugador desequilibrante en los momentos clave, especialmente en la Euroliga, donde Mirotic no pudo cumplir con ese papel.

Llegará algún fichaje más

Con la llegada de Punter, el equipo no piensa realizar más incorporaciones de campanillas, aunque se guardan la posibilidad de sustituir a dos jugadores que no continuarán la próxima temporada, Kyle Kuric y Mike Tobey, que acaban contrato y no tienen la opción de seguir.

Al que sí van a realizar una oferta es al pívot turco Sertac Sanli, que parecía fuera del club, aunque su buena actuación en la final de la Liga Endesa ha hecho recapacitar a la dirección deportiva y se le va a presentar una oferta en breve, aunque será claramente a la baja respecto a su primer contrato.

El jugador, en principio, parece dispuesto a escucharla. Si sigue Sanli, junto a Vesely que tiene contrato, el juego interior de ‘cincos’ estaría completo ya que también se espera que James Nnaji continue al menos un año más ya que Charlotte Hornets no cuenta con él de momento.