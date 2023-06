Roger Grimau: "Antes de acabar la charla, ya dije que sí a la propuesta"

El nuevo técnico del Barça de baloncesto destacó que "todo ha sido muy rápido y estoy feliz, muy orgulloso, y con ganas" "El Palau y el Barça son mi vida. Trataré de transmitir todo esto y que la gente esté orgullosa de este equipo. Por ganas no va a ser", señaló

Roger Grimau, nuevo técnico del FC Barcelona de baloncesto, destacó que "todo ha sido muy rápido y estoy feliz, muy orgulloso, y con ganas".

En declaraciones a Barça TV, Grimau indicó que estaba "aterrizando todavía. Estamos acabando de cerrar la temporada con el filial y ha llegado esto, por lo que estoy muy feliz".

El nuevo entrenador del primer equipo culer señaló que "antes de acabar la llamada con la propuesta ya dije que sí. Fue todo muy rápido. Me llamaron a mediodía, vine a las oficinas, escuché la propuesta y dije que sí antes de acabar la conversación, prácticamente".

"Yo estaba convencido de que estos trenes sólo pasan una vez. Es de los mejores trenes que hay en el mundo, lo tenía que coger y tuve tiempo para saltar. Estoy muy feliz, ya que es una propuesta a la que cuesta muy poco decir que sí", indicó.

Roger Grimau resaltó que "me veo preparado para este reto. Cumplo 45 años en julio, soy culé desde la cuna, y sé lo que habrá. Estoy convencido de poder hacerlo bien, pero sé cómo es el club y el entorno, con mucha gente hablando. Estoy convencido, orgulloso y arropado. Me hace mucha ilusión".

Recordó el nuevo míster que "Juan Carlos (Navarro) ya apostó por mí en el filial. Por eso, me siento muy bien acogido. La gente está contenta y sólo puedo decir que los que me han visto trabajar saben que meteré todas las horas necesarias para sacar esto adelante. Luego pasará lo que pase, pero estoy convencido de trabajar y de hacer grandes cosas".

Sobre su filosofía como técnico, Grimau indicó: "Me gusta jugar al baloncesto de manera alegre, de forma que enganche al público, y si llegan los resultados y las victorias mejor, claro. Aún tengo que aterrizar, ver los jugadores de que dispongo y buscar el equilibrio".

"No hace ni 24 horas que soy primer entrenador. Es pronto, estamos cerrando primero el equipo técnico, y después tengo que ver el estado de la plantilla, qué jugadores tienen contrato y los posibles fichajes. No he tenido todavía tiempo de sentarme y hablarlo. Mañana empezaremos", comentó.

Sobre el público del Palau, que conoce al dedillo, Roger Grimau resaltó: "Es un público muy especial, en positivo. He disfrutado mucho viendo las grandes noches del basket en el Palau y ahora sueño con poderlas vivir de nuevo como entrenador, como ya lo hice como jugador. Yo sé que tengo que hacer el trabajo que tengo que hacer, y con quién. Ojalá lleguen los resultados. El público del Palau es muy fiel, y espero fidelizarle aún más".

En cuanto a la apuesta por la juventud por los más que probables recortes presupuestarios, dijo Grimau que "ya hemos estado trabajando en el filial, y ojalá cosas que han ido pasando con Saras, con jóvenes jugadores que sacan la cabeza en el primer equipo, ojalá sigan así. Conozco a los jóvenes, pero han de seguir trabajando duro. En el Barça hay mucha exigencia y presión, aquí hay que ganar. El entorno de estos jóvenes a veces les hace más mal que bien".

"Los jugadores que sienten los colores son algo muy importante. Si vinieran jugadores nuevos trataré de inculcarles esto, así cuando haya momentos no tan buenos, eso ayuda", añadió.

En cuanto a la gestion de vestuario, y la diferencia de pasar del filial al primer equipo, el nuevo entrenador del Barça destacaba que "todo tiene sus cosas. Los chicos jóvenes también tienen sus cosas, pero al final todo es gestión de personas. Lo más importante es que vean cómo soy, que soy transparente, y que crean en mi manera de trabajar y de jugar".

Una cuestión insoslayable en Can Barça es la Euroliga: "No creo que tenga más presion con eso. Eso va con el cargo. Todos los culés tenemos esa ilusión por la Euroliga pero no me genera más estrés ni presión añadida".

A la hora de valorar el trabajo de Sarunas Jasikevicius en la sección, su sucesor resaltaba que "no hemos coincidido nunca en el mismo vestuario con él jugando, pero sí me ha gustado mucho siempre como jugador. Como entrenador es muy grande, tenerlo cerca estos años me ha hecho aprender mucho. Ha hecho un gran trabajo en el club. Yo ahora estoy muy feliz de estar aquí".

Sobre la salida de Mirotic, Grimau quiso hacer borrón y cuenta nueva: "Ahora lo que quiero es vivir el momento. Lo que no puede ser ni me lo planteo. Me centro en el presente y mis jugadores son y serán para mí los mejores del mundo. Tenemos que hacer una buena plantilla, un buen equipo".

"He tenido la suerte de tener entrenadores muy buenos en mi carrera. He aprendido mucho de todos ellos, cogiendo lo mejor de cada uno. Hay cosas importantes que se aprenden, y también cosas negativas que no quiero repetir. No voy a inventar nada, pero me prepararé y estudiaré para sacar el maximo rendimiento de la plantilla que voy a tener", aseveró.

Ahora Roger Grimau tendrá unos días de reposo, pero antes quiso confirmar que Víctor Sada estará a su lado: "Sada estará conmigo. Él tiene un caracter mas extrovertido, siempre está con bromas y nos complementamos bien, es un gran apoyo para mí. Si puedo traer a gente de mi equipo, a la que conozco, lo haré".

"Mis padres viven a 8 minutos del Palau. He estado aquí desde niño, soy culer y lo siento como algo mío. Trataré de transmitir todo esto y que la gente esté orgullosa de este equipo. Por ganas no va a ser", dijo.

Por último,. Roger Grimau confesaba que "no esperaba llegar a ser entrenador del primer equipo. Cuando llegó el momento, ni me lo pensé. Estaba feliz en el basket formativo, porque para mí no era un trabajo ni una obligación, sino que disfrutaba mucho, era muy feliz. Se van moviendo cosas dentro de mí en estas últimas horas, desde que sé que soy entrenador del primer equipo. Y muy feliz".