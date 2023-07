Joel Parra: "Quiero nuevos retos con el Barça"

El nuevo jugador del Barça ha hablado por primera vez tras firmar con el FC Barcelona "Ahora toca defender al Barça con mucho orgullo"

Joel Parra se ha vaciado en la primera conversación que da después de su fichaje por el FC Barcelona y de dejar el máximo rival catalán de los blaugrana, el Joventut. El alero ha expresado sus sentimientos en una conversación en el diari 'L'esportiu'. "Soy y seré de la Penya, pero ahora toca defender al Barça y con mucho orgullo y con ganas de hacer grandes cosas".

Sobre su salida de Badalona, expresa que siempre habrá disparidad de opiniones entre los seguidores del Joventut: "hay opiniones de todo en mi fichaje. Habrá gente que me silbará y otra que no, pero yo estoy muy orgulloso de la Penya porque sin ellos no estaría donde estoy ahora, en un club tan grande".

El comunicado de la Penya, fue duro cuando Joel Parra decicidó cambiar a un equipo más grande, lamentando que "el jugador haya tomado esta decisión a pesar de los esfuerzos que ha hecho para que siga". Además, no hubo ni un simple gracias por la trayectoria del jugador en la cancha del Olímpic.

El jugador cree que a sus 23 años ha llegado el momento de dar un paso para jugar con los mejores y poder disputar la Euroliga. "Hablé con mi família y creemos que es un paso deportivo en mi carrera. Voy por Badalona, donde tengo a todos mis amigos, con mucho orgullo y la gente me agradece todo lo que he hecho aquí, pero ahora quiero nuevos retos con el Barça", conluyó en su conversación en 'L'Esportiu'.