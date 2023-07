Parra se despide del Joventut: "Estoy eternamente agradecido"

El alero Joel Parra se despidió de la afición del Joventut Badalona, tras fichar por el combinado azulgrana Parra destacó el apoyo recibido desde las categorías inferiores hasta su consolidación en el primer equipo

El alero Joel Parra publicó este sábado una carta de agradecimiento en las redes sociales dirigida a la afición del Joventut Badalona, el club en el que se ha formado y ha desempeñado toda su carrera profesional hasta fichar por el Barça en el día de ayer.

"Llegué al club de muy pequeño y desde siempre me he sentido orgulloso de defender los colores verdinegros. Ha llegado el momento de hacer un cambio profesional y separar nuestros caminos, pero estoy eternamente agradecido de todas las experiencias vividas y muy orgulloso de los valores que este club me ha enseñado", arrancó el jugador en su escrito.

Parra destacó el apoyo recibido desde las categorías inferiores hasta su consolidación en el primer equipo: "Me gustaría dar las gracias a todos los que han confiado en mí a lo largo de los años vinculado a la Penya, y a todos los que han puesto su granito de arena para que yo creciera no solo como jugador de baloncesto, sino también como persona".

"Las noches mágicas del Olímpic de Badalona serán algo que no olvidaré jamás, ni como aficionado ni como jugador. La comunión entre la afición y el equipo ha sido una cosa de la que siempre me he sentido orgulloso y que jamás olvidaré. ¡Hoy nuestros caminos se separan pero siempre os llevaré en el corazón!", concluyó el alero.

Parra fichó este viernes por el Barça con un contrato de cuatro temporadas tras abonar la cláusula liberatoria de un millón de euros al Joventut, que se negó a negociar la venta de una de sus principales figuras e intentó, en vano, convencerle para que siguiera vestido de verdinegro.