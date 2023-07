Los 3 posibles destinos de Nikola Mirotic

La situación de Nikola Mirotic, tras su desvinculación con el Barça vía rescisión de contrato, está cada vez más llena de incertidumbres. Su 'no fichaje' por el Partizan, conjunto que había llegado a un acuerdo con el jugador, tan solo ha hecho que añadir más leña al fuego. Se avecina 'culebrón' en la Euroliga.

El montenegrino aseguró que continuaría su andadura baloncestística en Europa, pero hay tan solo unos pocos equipos que puedan seducirle económica y deportivamente. Las 3 opciones que baraja el ya exjugador azulgrana son Panathinaikos, con oferta formal encima la mesa, Monaco y Olimpia Milano.

PANATHINAIKOS YA SACA LA CARTERA

El primer equipo que se sumó a la puja por Mirotic tras su desenlace con Partizan fue el Panathinaikos, gigante griego que quiere volver a lo más alto y le ha ofrecido unos suculentos 4 millones por año. Cayeron hasta la penúltima plaza de la Euroliga el pasado curso, un sitio que no le pertenece a un seis veces campeón del título europeo. Ya se han puesto manos a la obra para construir un equipo aspirante a todo.

Ahora, bajo las órdenes de Ergin Ataman, flamante nuevo entrenador del PAO y bicampeón con Efes, el cuadro de Atenas se ha reforzado con algunos de los mejores jugadores del viejo continente. Kostas Sloukas, Luca Vildoza o Mathias Lessort son fichajes de lujo para el quinteto inicial, a los que se deben sumar otras incorporaciones como Kostas Antetokounmpo, Kyle Guy o Papapetrou. No es poca cosa.

Mirotic y Sloukas podrían ser compañeros en Atenas | EFE

El encaje de Mirotic en este renovado Panathinaikos puede ser idóneo, y es que sería la estrella anotadora que le falta a un equipo lleno de talento en todas sus facetas. Grecia siempre es un lugar atractivo, y el objetivo de despertar a un 'gigante dormido' puede acabar de convencer al ala-pívot montenegrino.

MONACO, DESTINO CON GLAMOUR

Si hay una ciudad que pueden atraer a cualquier jugador, sea cual sea su disciplina deportiva, esa es Monaco. En la ciudad monegasca se apostó muy fuerte por el proyecto hace unas temporadas, un trabajo que ya está dando sus frutos. El Monaco estuvo a una buena media parte ante Olympiakos de llegar a la última cita de la Final Four, y en sus despachos ya se están haciendo tareas para convertir al equipo en un aspirante claro.

Kemba Walker, cuatro veces All Star en la NBA, ya es un nuevo integrante de "Les Rouges et Blancs" para la próxima temporada, un jugador que puede ser diferencial si consigue mantenerse sano, algo que no ha podido lograr en la liga norteamericana las pasadas campañas.

Mirotic y Mike James se convertirían en una de las mejores parejas de Europa | SPORT

El que fuera drafteado por Hornets se une ahora a uno de los proyectos más ilusionantes y más talentosos de toda la Euroliga. Mike James, Jordan Loyd y Eli Okobo serán sus compañeros en las posiciones exteriores, mientras que perfiles como los de Motiejunas, John Brown o Donta Hall seguirán encargándose de la anotación y presencia interior.

El apartado económico parece ser el asunto que complique más la llegada de Nikola Mirotic, ya que sus pretensiones siguen siendo altas pese a los 32 años que ostenta . Los contratos de los jugadores estadounidenses ocupan gran parte de la masa salarial monegasca, por lo que el montenegrino podría estar obligado a aceptar una oferta menor si quiere recalar en el principado.

EL 'FACTOR MESSINA' DE MILAN

El Olimpia Milan fue el equipo que más castigó su estrepitoso arranque de temporada, motivo por el que ni tan solo llegaron a pelear puestos de playoff pese a contar con grandes nombres en su esquema. El objetivo de Ettore Messina es volver a revivir el espíritu competitivo que había demostrado su equipo los años anteriores, y la llegada de 'Niko' sería decisiva para cumplir con este deseo.

Hay buenos mimbres en ataque con Kevin Pangos, Shavon Shields o el recién fichado Maodo Lo, pero en la posición de 3/4 hay un vacío que debe ser rellenado cuanto antes si el objetivo es la Final Four. Voigtmann y Nicolo Melli son notables jugadores de equipo, pero no son anotadores de primer nivel en Euroliga, como tampoco lo es ya el veteranísimo Kyle Hines, relevado a un papel cada vez más testimonial.

Kevin Pangos y Nikola Mirotic fueron compañeros en Can Barça en la 19/20 | EFE

Milan nunca es un mal lugar para apostar, y en caso de que el hispano-montenegrino opte por empezar un nuevo capítulo en Italia, el reto será grande. Mirotic anhela levantar el cetro de campeón europeo, un título que se le ha resistido en sus etapas en Real Madrid y Barcelona.

Cualquiera de los tres destinos tienen motivos de peso para seducir a Nikola Mirotic, jugador que tiene la libertad total para elegir su nueva casa a partir de la temporada que viene.