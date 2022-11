Jasikevicius, sobre jugar en Tel Aviv: "Conocemos muy bien ese pabellón"

El Barça jugará este jueves en el Menora Mivtachim Arena contra el Maccabi Playtika Jasikevicius asegura que "son conscientes" de lo que les espera, pero que tienen "un equipo experimentado"

El entrenador del Barça, Sarunas Jasikevicius, aseguró que cuenta con "un equipo experimentado" y que "conoce muy bien" el Menora Mivtachim Arena de Tel Aviv, donde este jueves se enfrentarán al Maccabi Playtika.

"El equipo conoce muy bien ese pabellón. Tenemos un equipo experimentado y, más o menos, todos han jugado allí bastantes veces. Son conscientes de lo que nos espera, un ambiente muy bueno y un partido de máxima exigencia", afirmó el técnico lituano desde el pabellón de baloncesto de la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Pese a haber perdido en los cinco últimos duelos directos y en las cinco últimas visitas a Tel Aviv, Jasikevicius no cree que el Maccabi sea la bestia negra del Barça: "No es nada en concreto. Algunos partidos contra ellos no hemos jugado a nada. Es verdad que en Tel Aviv hemos perdido, pero lo hace mucha gente".

"Son el foco del equipo. El 70% de las acciones pasan por sus menos. Están jugando mucho con balón, los dos a un gran nivel, y es difícil para cualquier rival", respondió el técnico de Kaunas al ser preguntado por la pareja de bases del Maccabi, el internacional español Lorenzo Brown y Wade Baldwin. Por otra parte, Jasikevicius no quiso dar detalles sobre la recuperación del ala-pívot Nikola Mirotic y se limitó a afirmar que el hispano-montenegrino "está bien, en su línea, siguiendo los plazos".

"Es una de las claves de un equipo campeón. No solo regularidad en los partidos, sino a lo largo de meses y semanas. Lo positivo es que estamos llegando a rentas muy importantes contra equipos importantes. Aunque estamos dejando jugar un poco. Nos toca saber sufrir", reflexionó sobre el rendimiento del Barça. Por último, el lituano reconoció el vínculo emocional que lo une al Maccabi, donde ganó la Euroliga en sus dos temporadas como jugador: "Tengo muchos amigos y recuerdos increíbles. Siempre es especial volver a Tel Aviv".