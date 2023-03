Hayes-Davis renace en Fenerbahçe bajo las órdenes de Itoudis

Tras pasar sin pena ni gloria por el Barça, el alero estadounidense se ha convertido en pieza clave del conjunto turco Hayes-Davis, una de las grandes amenazas en el duelo ante Fenerbahçe del próximo viernes 10

La etapa de Nigel Hayes-Davis como jugador del FC Barcelona no será especialmente recordada en la historia más reciente de la sección de baloncesto azulgrana. Un curso bastante discreto en cuanto a aportación al equipo, sumado a un año de desilusiones colectivas sin la consecución ni de Euroliga ni de ACB, hacen que el paso del alero estadounidense por el Barça sea recordado con decepción, más que por otra cosa.

¿Pero realmente Hayes-Davis no tenía el nivel para jugar en un equipo grande de la Euroliga? Los que afirmaban con rotundidad que no, deben estar gratamente sorprendidos por el rendimiento que está llevando a cabo en el Fenerbahçe, donde Dimitrios Itoudis ha convertido a un jugador con un rol absolutamente secundario en el Barça, en una de las claves de su equipo. Junto a Nick Calathes, ambos jugadores pagaron los platos rotos de la pasada temporada saliendo por la puerta de atrás, y el entrenador griego no tan solo los ha aprovechado, sino que les ha convertido en referencias de la escuadra otomana.

La remodelación de Fenerbahçe, todo un éxito

Fenerbahçe llevó a cabo una remodelación estructural importante en su equipo el pasado verano, diciendo adiós a jugadores tan importantes en los últimos cursos como Nando de Colo o el actual azulgrana Jan Vesely. La llegada de nuevas piezas, como la del propio Itoudis al banquillo del equipo turco ha salido mejor de lo prevista, y durante varios meses de competición, Fenerbahçe ha sido un sólido líder en la Euroliga.

Con Itoudis dobla los registros de la pasada temporada con Jasikevicius

Parte de ese éxito ha recaído en un Nigel Hayes-Davis cuyos números distan y mucho de los ofrecidos la temporada pasada bajo las órdenes de Sarunas Jasikevicius. En 37 partidos europeos, el alero promedió 4,1 puntos, 2,1 rebotes y 0,8 asistencias por encuentro. Sin embargo, sus registros este curso se enfilan hasta los 9,8 tantos, 4,2 capturas y 1,5 pases de canasta, es decir, su rendimiento en cuanto a números se está viendo duplicado. Todo ello en casi 30 minutos de media en pista.

¡MVP' de la jornada 23 de la Euroliga

Hasta en cuatro ocasiones, Hayes-Davis, que también convive con un elenco de estrellas en Fenerbahçe como Marko Guduric, Scottie Wilbekin o Johnathan Motley, ha superado los 20 puntos en un partido, algo impensable la pasada temporada. Ante Alba Berlín firmó su mejor encuentro del año con 24 puntos, 11 rebotes, 3 asistencias y 3 robos para 37 de valoración, siendo el 'MVP' de la jornada 23.

En el primero de los dos partidos de la doble jornada semanal de la Euroliga, Hayes-Davis anotó 16 puntos que no sirvieron para evitar la derrota a manos de Maccabi, pero Saras y sus jugadores ya están advertidos, y más tras la derrota en el Pireo ante Olympiacos, que ganar a Fenerbahçe es casi misión obligada para evitarse dolores de cabeza en esta recta final de fase regular de la Euroliga.