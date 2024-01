Cubells: “El apoyo a Grimau ha sido siempre incondicional”

El directivo responsable de la sección del basket blaugrana, Josep Cubells, negó de manera tajante que hubiera realizado ningún movimiento en busca de un sustituto de Roger Grimau después de caer en la pista del AS Mónaco en el último partido del año.

Catalunya Ràdio lanzó una información en la que apuntaba que Josep Cubells se había movido por su cuenta en busca de un sustituto de Grimau en la persona de Joan Peñarroya, aunque no se llevó a cabo ya que el presidente Laporta frenó cualquier movimiento.

“Todo lo publicado son fantasías de alguien que no tengo ni idea, ni he hablado nunca personalmente con Joan Peñarroya”, dijo a SPORT. “Siempre hemos estado al lado de Grimau que fue una apuesta mía junto a Navarro y Mario Fernández y al regreso de Mónaco nos reunimos para reforzar su puesto y no de ponerle un ultimátum ni pensar en un recambio”.

Una información interesada

El directivo responsable lamentó que “esta información aparezca ahora que hemos remontado la complicada situación que vivió el equipo en diciembre y de la que hemos logrado salir con el esfuerzo del técnico, la plantilla y el apoyo del Palau”, comentó Cubells.

Para el directivo, el equipo ha vuelto a levantar la cabeza tras un desastroso mes de diciembre, pero que la opción de dejar caer a Grimau “nunca estuvo sobre la mesa, al contrario, siempre recibió nuestro apoyo y estas victorias demuestran que no nos equivocamos”.

“El presidente siempre sigue el criterio de los que estamos en el basket y siempre ha sido favorable al nuevo proyecto y nos ha dado siempre su apoyo total, incluso en los peores momentos del mes pasado”, dijo Cubells.

Cubells destacó las victorias en el Palau y se mostró muy feliz por la comunión que vive el equipo con los aficionados. “El culé quiere que a Grimau y al Barça le vayan bien Las cosas y lo ha demostrado en cada encuentro en el Palau. Esa comunión nos va a llevar muy lejos”, finalizó.