Parker, Willy y el Palau impulsan al Barça con susto final

El Barça se ha sobrepuesto a un mal último cuarto para asegurarse una victoria ante Olympiacos (86-78) que debería haber sido más plácida para enlazar el 'cuatro de cuatro' en un Palau en el que aún podrá ampliar la serie hasta cinco el viernes frente al Zalgiris.

Barça - Olympiacos (baloncesto, Euroliga), 10/01/2024 EUROLIGA BAR 86 78 OLY Alineaciones BARÇA, 86 (27+17+31+11): Tomas Satoransky (13), Darío Brizuela (4), Nikola Kalinic (13), Jabari Parker (21), Jan Vesely (8) -cinco inicial-, Rokas Jokubaitis, Willy Hernangómez (16), Oscar de Silva, Joel Parra (7) y Oriol Paulí. OLYMPIACOS, 78 (20+21+22+15): Thomas Walkup (8), Isiah Canaan (8), Alec Peters (22), Kostas Papanikolaou, Moustapha Fall (8) -cinco inicial-, Nikola Milutinov (4), Giannis Larentzakis (3), Luke Sikma, Shaquielle McKissic (7), Nigel Williams-Goss (12) e Ignas Brazdeikis (6).

Fue un buen partido en líneas generales con la salvedad de las dos canastas en juego en los nueve primeros minutos del último cuarto. Un magistral Jabari Parker batió su récord de anotación como azulgrana (21 puntos), Willy Hernangómez mantuvo el equipo a flote (16 puntos, cinco rebotes, +23) y Satoransky recuperó la solvencia con 13 puntos y +20.

Con esas buenas sensaciones que han dado las tres trabajadas victorias ante Real Madrid, Baskonia y Obradoiro, el cuadro azulgrana empezó con un baloncesto alegre que lideraron un Jan Vesely en un momento dulce y un Jabari Parker que por fin se va pareciendo al que llegó a tener un papel protagonista en la NBA en la pasada década.

El de Chicago se fue a 13 puntos en el primer cuarto y entre su tercer triple y la segunda canasta del checo los azulgranas tomaron 11 puntos de renta en uno de sus mejores comienzos de la temporada en todas las facetas del juego (18-7, min. 5:45).

Pese al gran acierto local, Olympiacos supo sufrir y aprovechó varios errores de un Brizuela que no aprovechó la oportunidad para ir acercándose con Alec Peters (ganó el título con el CSKA Moscú en 2019) como referente. Cinco puntos del estadounidense apretaron el marcador hasta el 27-20 con el que se cerró el primer cuarto.

No fue una anécdota. El Barça fue perdiendo la fluidez a medida que pasaban los minutos, con Jabari Parker descansando y otros dos referentes anotadores como Abrines y Laprovittola de baja por problemas físicos al igual que James Nnaji. Además, la entrada del exmadridista Nigel Williams-Goss también contribuyó a equilibrar el partido.

Jan Vesely no brilló y acabó desquiciado / JAVI FERRÁNDIZ

La entrada de Joel Parra con tres rebotes ofensivos seguidos contribuyó a tener ataques extra pese a que las cosas no salían y Jokubaitis no mandaba ni nada que se le pareciese. La remontada rojiblanca la culminó el lituano Ignas Brazdeikis con un triple y un 2+1 (40-41, min. 18:51).

Un triple desde ocho metros de Parra permitió al Barça irse con ventaja aunque con dudas a los vestuarios (44-41). En el tercer cuarto los azulgranas mejoraron en defensa y poco a poco fueron ampliando su ventaja con otra buena racha de Parker y muy buenos minutos de Willy Hernangómez y de Kalinic (69-54, min. 27:27).

No fue triple el lanzamiento del madrileño por estar pisando y además los colegiados se inventaron una técnica por 'flopping' que dio paso a un miniparcial de 0-5 con un triple de Peters y una canasta de McKissic (69-59) al que respondió un magnífico e intenso Willy para tranquilizar la situación (75-63).

Malos como un dolor de muelas, los árbitros avisaron a Bartzokas por pedir una falta flagrante sobre Milutinov en el mate que cerró el cuarto. Antes se habían 'tragado' otra sobre el ex de los Pelicans. ¡Qué malo es Boltauzer!

Joel Parra realizó un buen encuentro / JAVI FERRÁNDIZ

Haciendo gala de esa fama de no ser un equipo 'killer' que instauró Jasikevicius, no terminó de romper el partido el Barça. Bueno, lo rompía y no lo aprovechaba. Del 77-63 se pasó a un preocupante 77-72 a 6:22 del final tras dos tiros libres anotados por McKissic.

El último cuarto fue un auténtico martirio para los azulgranas. Espesísimos en ataque con solo dos canastas en juego en los primeros nueve minutos, los de Roger Grimau vieron cómo el vigente subcampeón se acercaba a tres puntos (81-78) y fallaba hasta cuatro triples seguidos para empatar, ya sin un Vesely expulsado por una técnica que fue la quinta falta en otro capítulo de la lamentable actuación de los colegiados.

Y, cosas del baloncesto, el Barça anotó más puntos en dos jugadas que en los nueve minutos anteriores con una gran canastas de Kalinic y un triple de Satoransky tras una falta visitante en el rebote. Al final, 86-78 y la cuarta seguida ya está en el 'bote'.