El Barça y su póker de fichajes "para luchar por todos los títulos"

El club azulgrana ha presentado este jueves a Willy Hernangómez, Jabari Parker, Joel Parra y Darío Brizuela El cuarteto de lujo coincidió en que se vaciarán en la pista y destacaron el gran nivel de la plantilla azulgrana

Los cuatro nuevos jugadores del Barça de baloncesto se han puesto de largo este jueves en el Auditori 1899 en un acto que ha presidido Joan Laporta y que ha tenido lugar dos días después de ganar la Lliga Catalana y a tan solo 48 horas de enfrentarse al Real Madrid en Murcia. Son Jabari Parker, Willy Hernangómez, Joel Parra y Darío Brizuela.

El fichaje más ilusionante y a la vez el más arriesgado es el del ala-pívot estadounidense Jabari Parker (28 años y 2,03 metros), un portento de la naturaleza que causó sensación en su etapa colegial y universitaria hasta el punto de ser elegido en el draft con el número 2 por los Bucks de Milwaukee en 2014. También maravilló en la NBA tras superar una rotura del cruzado anterior de la rodilla derecha a finales de 2014, pero nunca fue el mismo desde que sufrió otra vez esa lesión en 2017. Ahora llega a Barcelona con la ilusión de volver a sentirse un jugador diferencial.

"Quiero contribuir en la pista a que el equipo gane. Es una oportunidad para mí que no quería dejar escapar. Hablé con algunos equipos durante este tiempo, pero ninguno me convenció como lo ha hecho el Barcelona. Quiero ser una parte otra vez de un gran club como éste y ya he esperado demasiado. No tengo muchos años para seguir esperando, lo quiero ya", explicó el de Chicago.

Jabari Parker quiere ser importante en el Barça | JAVI FERRÁNDIZ

El pívot Willy Hernangómez (29 años y 2,11 m) regresa a Europa siete años después de abandonar el Real Madrid y de un periplo por la NBA que le ha hecho jugar en los Knicks de Nueva York (2016-18), en Charlotte Hornets (2018-20) y en los Pelicans de Nueva Orleans desde 2020 hasta 2023. Y lo hace tras liderar a una selección española llena de bajas que se quedó a las puertas de los cuartos de final del Mundial.

"Estoy muy feliz. Sabía que venía a un grandísimo club y estoy super a gusto. Cuando voy a hacer la compra o a echar gasolina noto la ilusión de los culés. Tengo muchas ganas de jugar el sábado contra el Madrid y vestir la camiseta del Barça en un torneo como la Supercopa", señaló el madrileño.

"Gracias a toda la Junta y en especial a Juanqui (Juan Carlos Navarro) y a Mario (Bruno Fernández), porque me han demostrado cariño, me han dado una oportunidad y no tuve ninguna duda. Buscaba un sitio para ser feliz jugando al deporte que amo y se ha juntado todo. Al Madrid lo veo como un rival, como un equipo al que ganar. Me voy a dejar la piel por el club.

Y recordó cuando coindicó en Sevilla con el embajador azulgrana Audie Norris. "El Willy de hace 11 y 12 años es ahora un jugador con más experiencia, más maduro, que lo da todo en la pista, ayuda en lo que puede, pone buenos bloqueos, le gusta zafarse en el porte bajo y en eso sí tengo algo de Audie (mientras señalaba al estadounidense). Y sobre todo disfrutar de esta oportunidad compitiendo por títulos", añadió el hermano mayor de Juancho.

Willy Hernangómez y Joel Parra demostraron complicidad | JAVI FERRÁNDIZ

El barcelonés Joel Parra (23 años y 2,01 m), un alero capaz de brillar también como 'cuatro', ha recorrido un camino muchísimo más corto hacia el Palau, la hora escasa que separa en metro el feudo azulgrana del Palau Olímpic de Badalona. Previo pago de alrededor de un millón de euros de su cláusula, el mayor talento emergente del baloncesto catalán del último lustro aportará al equipo su garra, su defensa y un poder anotador cada vez mayor.

"Estoy supercontento y feliz de estar en un club como el Barça. Puedo dar mucha energía y conecto muy bien con la afición, es mi estilo de juego. Vamos a hacer el tercer entrenamiento al completo y parece que llevemos años. Era el siguiente paso que tenía que dar para jugar con los mejores. Son 18 años en la Penya, allí he crecido como jugador y como persona. Ha sido difícil, pero ahora estoy contento por estar aquí", explicó el exverdinegro.

"Es coincidencia empezar la Liga Endesa contra la Penya, tengo ganas... cuanto antes pase ese mal trago, mejor. Con la Penya he acabado superbien, siempre les estaré agradecido y tengo muy buenas amistades allí. Con ganas de verlos y desearles suerte esta temporada", señaló el catalán.

Manolo Flores y Epi, dos mitos presentes en el acto | JAVI FERRÁNDIZ

Sobre su rol, Parra tiene claro que en un equipo "tan grande como el Barça al final te tienes que adaptar a lo que hay. Haré lo que me pidan Roger y el equipo, lo que haga falta para que el equipo gane. Quizá no voy a tener tanto impacto en el juego como tenía en el Joventut, pero haré lo que sea para ayudar al equipo a ganar, que es lo primero".

Por último, desde Málaga ha llegado el escolta Darío Brizuela (28 años y 1,88 m), uno de los jugadores más elegantes en sus acciones que fue el gran 'verdugo' azulgrana en los cuartos de final de la pasada Copa del Rey. La 'Mamba Vasca' (valga el apodo como mejor ejemplo de sus cualidades) ejecutó su cláusula de salida y también puede ayudar en la tarea de subir el balón y llega al Barça con la ilusión de un niño.

"Espero seguir ganando títulos aquí. Voy a intentar ayudar del mismo modo que he hecho en mis anteriores equipos, saliendo desde el banquillo para intentar dar ritmo al juego. Cuando ganas títulos como la pasada Copa del Rey con Unicaja es como una droga", señaló el donostiarra.

Darío Brizuela, muy feliz por su fichaje | JAVI FRERRÁNDIZ

"Te facilita mucho las cosas cuando conoces a gente desde hace tantos años. A Joel (Parra) y a Willy (Hernangómez) los conozco desde hace 13 o 14 años y con Àlex llevo muchos años en la selección. Y el resto también nos lo ha puesto fácil. Son muy buenos jugadores y eso lo facilita todo. Solo llevo dos entrenamientos, pero ya tenemos un título y queremos ganarlo todo", recalcó la 'Mamba Vasca'.

"Te llama el Barça y es que no hay más nivel. La decisión fue fácil. También es verdad que no he jugado nunca en Euroliga y eso es lo que quieren todos los jugadores. Estoy deseando ver el nivel real que tiene, coger experiencia y ganar la Euroliga, que es el sueño de cualquier jugador. Ahora estoy en el sitio perfecto para ello", concluyó el canterano del CB Easo.