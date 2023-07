Willy Hernangómez, agradecido por la oportunidad de jugar en el Barça

La estrella de la selección española reconoció que “la gente me ha apoyado en el Barcelona y me siento muy feliz” “Muchos clubs me llamaron, y el Barcelona me dio la oportunidad, y espero jugar, disfrutar y competir”, aseguró tras el entrenamiento con la selección

Willy Hernangómez es el estandarte de esta selección española que busca su segundo oro consecutivo en un Mundial y con el madrileño liderando al grupo. Aunque el pívot de 29 años también se siente ilusionado con el reto que se le presenta tras la cita mundialista, su fichaje por el Barça de Roger Grimau.

Willy reconoció que se siente centrado y feliz con la selección después de tener claro donde jugará el año próximo y asegura que ya tiene ganas, aunque toca ahora trabajar duro con la selección antes de la nueva temporada.

"Saber que tienes tu sitio te permite estar centrado y tranquilo y estar centrado al cien por cien en la selección y con muchas ganas de competir en el mundial", apuntó el madrileño.

Willy Hernangómez escucha al seleccionador durante un entrenamiento junto a Alex Abrines | EFE

Feliz de ser blaugrana

El Barça hizo una clara apuesta por él a pesar de su pasado madridista, que no le importa reconocer así como el trato recibido. "La gente me ha apoyado en el Barcelona y estoy muy feliz. Estoy superagradecido al Real Madrid pero también a todos los equipos en los que he jugado. El Barcelona me ha dado la oportunidad y estoy a tope con ellos", explicó

Para el pívot, jugar en el Barça “es un reto apasionante. "Muchos más equipos de Europa me llamaron, lo que es un reconocimiento para mi. Soy de Madrid pero aquí parece que no tenía sitio, y el Barcelona me dio la oportunidad. Espero jugar, disfrutar y competir".

Respecto a la opciones en el Mundial, dijo que "ser campeones de Europa fue el reflejo de un buen trabajo realizado. No tenemos que ponernos presión por esto y sí confiar en nuestro trabajo, en lo que Sergio (Scariolo) nos pide y exige; luego la competición nos pondrá en el sitio que merezcamos", dijo Willy al término de la sesión de trabajo