Barça - Olympiacos: resultados, resumenes y dónde ver por TV todos los partidos de la serie

Los playoffs de la Euroliga ya están en marcha, con Barça y Olympiacos protagonizando una de las series de la temporada en busca de un billete a la próxima Final Four, que se celebrará en el Mercedes Benz Arena de Berlín entre el 24 y 26 de mayo.

El conjunto azulgrana lidera la serie por 2-1. Tras caer en el primer partido de la eliminatoria en el Palau Blaugrana, los de Roger Grimau supieron reaccionar, primero empatando con una descomunal actuación de Jabari Parker y, unos días más tarde en el tercer partido ya en Grecia, el Barça selló su segundo triunfo consecutivo tirando de épica en la prórroga.

Este próximo jueves el infierno del Pireo acogerá el cuarto partido entre catalanes y helenos, que podría ser ya definitivo. El Barça sellará su pase a la F4 con una victoria mientras que Olympiacos está obligado a forzar el 5o partido con una victoria ante su público.

1o: Barça 75-77 Olympiacos

No fue el mejor de los inicios para el Barça en su cruce con Olympiacos, al que le había ganado los dos partidos de temporada regular. Los griegos salieron dominando desde un inicio con un gran Fall en la pintura y el acierto en el tiro de hombres como Isiah Cannan o Filip Petrusev, héroe de la segunda parte. Pese a la reacción azulgrana en el último momento, fue ya demasiado tarde y no aparecieron hombres como Jan Vesely, que firmó uno de sus peores encuentros del año. Victoria de Olympiacos y 0-1 en la serie favorable a los de Bartzokas.

Satoransky ante Olympiacos en el Palau / VALENTÍ ENRICH

2o: Barça 77-69 Olympiacos

Los de Atenas habían conseguido su objetivo, robar el factor pista de un casi inexpugnable Palau Blaugrana. El Barça tuvo que ofrecer su mejor versión en el segundo partido de la serie y, pese a acabar sufriendo en el último cuarto, los triples del capitán Abrines y un Jabari que firmaba su mejor noche europea (24 puntos) fueron cruciales para que la victoria saliese a favor de los culés, que ya respiraban más aliviados. Grimau supo mantener el tono defensivo a lo largo de los 40 minutos, algo que había faltado unos días antes. 1-1 y empate técnico en la eliminatoria. Ahora tocaba lo peor, sacar un triunfo de Grecia.

3o: Olympiacos 80-82 Barça

¿Quién decía que este Barça no está a la altura en los momentos más importantes? Pues ahí está la respuesta. El Barça, en uno de los partidos de playoff más locos que se recuerden de los últimos tiempos, sufrió y peleó para ganar a Olympiacos en el tercer partido para obtener el liderato en la serie. En un choque con decisiones arbitrales más que cuestionables en contra de los azulgranas, el Barça supo mantener la compostura y consiguió forzar la prórroga con una acción 'marciana' de Laprovittola. Ya en el tiempo extra y con poco menos de 4 segundos, Jabari forzó una falta en el triple que lo mandó a la línea de tiros libres. El de Ilinois, que parece nunca ponerse nervioso, no falló. 2-1 para el Barça en la eliminatoria.

Jabari Parker, héroe en Atenas / DANI BARBEITO

4o: Olympiacos - Barça

El Barça puede asegurar su cuarta aparición consecutiva en una Final Four este próximo jueves 1 de mayo si vence a Olympiacos de nuevo en el Pireo. No será tarea fácil y más viendo como se desarrolló el tercero, pero los de Grimau tienen ahora una oportunidad de oro para dar un golpe sobre la mesa y enviar un mensaje a toda la Euroliga: este equipo tiene talento y carácter para levantar el título. En cualquier caso, los griegos saldrán a pista a 'morir', sabiendo que una derrota pone punto y final a su temporada. Se espera que Papanikolau no vuelva a estar disponible para Bartzokas, un jugador que aún no ha debutado en esta eliminatoria.

HORARIO DEL CUARTO PARTIDO ENTRE OLYMPIACOS - BARCELONA

Pequeño cambio de horarios para el próximo encuentro de la eliminatoria. El 4o partido de la serie entre Olympiacos y Barça en el pabellón de la paz y la amistad de Atenas arrancará a las 18:45 horas CET en España.

DÓNDE VER POR TV EL OLYMPIACOS - BARCELONA

En España, el Olympiacos - Barça se podrá ver en directo y en vivo a través de la plataforma de pago Movistar Plus, en el canal Vamos (Dial 8 y 53).