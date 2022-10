Abrines: "Sin Mirotic ni Kuric, he intentado dar un paso adelante"

El alero balear quiere ofrecer su mejor versión en el exigente duelo europeo ante Armani Milán "Al final te toca jugar más y te llegan más pelotas. Cuando las cosas salen bien esto te ayuda, sobre todo a los tiradores", indicó

El alero del Barça Álex Abrines aseguró este jueves, víspera de la visita europea del EA7 Emporio Armani Milan al Palau Blaugrana, que ha "intentado dar un paso adelante para ayudar al equipo" ante las lesiones de dos de los mejores tiradores del plantel, Kyle Kuric y Nikola Mirotic.

"Las lesiones influyen. Con Kuric y Mirotic fuera, que son dos jugadores que tiran entre 15 y 20 veces por partido, he intentado dar un paso adelante para ayudar al equipo. Hay días mejores y días peores, pero quiero aportar todo lo que pueda", aseguró este jueves Abrines en la sala de prensa del Palau Blaugrana.

El jugador mallorquín explicó que atraviesa un buen momento de confianza: "Al final te toca jugar más y te llegan mas pelotas. Cuando las cosas salen bien, esto te ayuda, sobre todo a los tiradores. Si pasas de tener cinco tiro a tener diez, te creces. Y cuando entran, te sube la motivación y te hace rendir mejor".

"Somos dos equipos que lucharemos por estar en la 'Final Four' de este año. Esto supone una motivación extra de intentar dar un golpe sobre la mesa y ganar estos partidos importantes. Además, la clasificación final se puede decidir por estos duelos directos", reflexionó Abrines sobre el partido de este viernes.

El alero aseguró que el equipo está tranquilo pese a haber perdido dos de los cuatro partidos disputados en la Euroliga: "No es el resultado que queríamos, pero es muy temprano. Nos preocupa, pero no es que no nos deje dormir. Queda mucho, y tenemos partidos muy bonitos por delante para intentar recortar distancias".

"Es un jugador muy versátil. Abre mucho el campo, tiene tiro de dos y de tres, puede subir la pelota... Defenderle será un trabajo colectivo, no solo de nuestro '5'. Habrá que colapsar un poco la pintura, pero sin olvidar a sus buenos tiradores", sentenció Abrines a la pregunta de cómo defender a Brandon Davies.