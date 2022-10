Los jugadores qué nunca han ganado un Balón de Oro a pesar de merecérselo

Figuras como Xavi, Iniesta o Ribery hicieron méritos para hacerse con el premio, pero nunca lo ganaron El próximo 17 de octubre se otorgará el premio de la edición del 2022

El Balón de Oro premia, año a año, a los mejores futbolistas del planeta. A esas estrellas mundiales que, partido a partido, no se cansan de demostrar su asombroso talento. Desde temporadas de ensueño marcando goles a diestro y siniestro - por ejemplo, las 91 anotaciones de Messi en 2012 - hasta la conquista del Mundial con sus países (Cannavaro en 2006 o Zidane en el 98, entre otros). El próximo lunes 17 de octubre se otorgará el premio de la edición del 2022.

El Balón de Oro siempre ha buscado premiar el asombroso rendimiento de los mejores futbolistas. No obstante, no siempre ha sido así. O mejor dicho, no siempre se ha reconocido el mérito de algunos jugadores que, a pesar de haber realizado años increíbles, se les privó del galardón.

ROBERT LEWANDOWSKI

El último que se viene a la mente es Robert Lewandowski, cuando en 2020 tuvo una temporada de ensueño con el Bayern de Múnich, con quienes incluso se coronó campeón de Europa tras derrotar al PSG en la final de la Champions. Sus quince goles en diez juegos en el torneo continental o los 34 en 31 partidos de Bundesliga no tuvieron premio en forma de Balón de Oro. Ese año, por culpa de la pandemia, France Football decidió no otorgar el galardón.

FRANK RIBERY

Si se gira la vista al pasado, destacan otros casos en los que algún futbolista tuvo un rendimiento excelso, pero no bastó para hacerse con el galardón y acabó eclipsado por el ganador final. En el 2013, por ejemplo, la destacada temporada de Frank Ribery, que llevó al Bayern de Múnich a coronarse rey de Europa sobre el Borussia Dortmund, tampoco fue premiado. Ese año, el francés lideró a un Bayern temible que acabó ganador de todo lo que jugó: Bundesliga, Copa, Supercopa alemana y Champions. Es decir, un 'cuadruplete' histórico para los alemanes.

MANUEL NEUER

El año siguiente, otro futbolista del Bayern pudo hacerse con el Balón de Oro, hizo méritos para ganarlo, pero el resultado final fue otro. El 2014 deparó al portero de los bávaros nada más y nada menos que la victoria en el Mundial con Alemania. Además, fue premiado con el Guante de Oro de la Copa del Mundo de Brasil. Con su equipo también celebró títulos: la Bundesliga y la Copa alemana.

XAVI HERNÁNDEZ

El hoy entrenador del Barça entró en la lista de los tres finalistas del 2009 al 2011. Es decir, en tres ocasiones estuvo a las puertas de ganar el premio. Xavi era el cerebro del Barcelona de Pep Guardiola, uno de los mejores equipos de la historia. Era, junto Andrés Iniesta, el encargado de organizar el mediocampo de un equipo formidable. Además, fue de los principales artífices del éxito español en el Mundial del 2010.

ANDRÉS INIESTA

Iniesta fue otro de los pilares del Barça de Guardiola. Igual que su Xavi, Andrés también entró en la lista de finalistas al Balón de Oro en más de una ocasión. En concreto, en dos: 2010 - año en que llevó a España a tocar la gloria en Sudáfrica - y 2012. Aunque cabe destacar que ese último año, el albaceteño tuvo como rival a los 92 goles de Messi.

ANTOINE GRIEZMANN

'El Principito' fue campeón del Mundo en Rusia 2018 con su país, además de haber sido designado mejor jugador de la final contra Croacia. Además, fue campeón europeo con el Atlético de Madrid (Europa League, de cuya final también fue designado como el mejor) y se alzó con la Supercopa. Sus 36 goles y 15 asistencias lo convirtieron en el hombre clave del Atleti y de Francia.

GIANLUIGI BUFFON

El mítico portero italiano fue de las claves de Italia para levantar el título de campeones del mundo en Alemania en el 2006. Ese año el ganador fue su compatriota, Fabio Cannavaro. Sin duda, el ex defensa del Real Madrid, Juventus e Inter - entre otros - fue clave para la 'Azzurra'. No obstante, no se puede obviar, ni mucho menos, la labor de 'Gigi', que fue nombrado como mejor portero de la cita mundialista de Alemania. De haberlo ganado, se hubiera convertido en el segundo portero en levantar el premio, después del soviético Lev Yashin en 1963.

THIERRY HENRY

El legendario delantero del Arsenal llegó a los tres finalistas al Balón de Oro en dos ocasiones. En el 2003, año del inicio del legendario Arsenal invencible, Henry fue de los principales pilares del mítico equipo de Arsene Wenger. 'Tití' acabó esa temporada con 30 goles en Premier League y otros cinco en Champions. En la carrera por el Balón de Oro, el francés acabó segundo, por detrás de Pavel Nedved. Tres años después, en el 2006, el hoy asistente técnico de la selección de Bélgica volvió a colarse entre los tres mejores del mundo. En esa ocasión fue superado en las votaciones por los campeones mundiales Cannavaro y Buffon.

RAÚL GONZÁLEZ

El mítico jugador del Real Madrid tampoco pudo celebrar la consecución del Balón de Oro. A pesar de sus impresionantes temporadas con el equipo blanco, se quedó a las puertas del premio. En 2001 fue nombrado delantero del año en Europa por la UEFA, pero en las votaciones de France Football acabó segundo, solo por detrás de Michael Owen. El año siguiente repitió como delantero del año en el continente y ganó la Champions con el Real Madrid, pero tampoco le alcanzó para ser galardonado.

PAOLO MALDINI

En el 2003, al igual que Thierry Henry, Maldini estuvo cerca de ser premiado con el Balón de Oro. A pesar de su altísimo rendimiento con el Milan y su envidiable palmarés (siete 'Scudettos', cinco Champions League, entre otros) solo en el 2003 fue considerado para estar entre los tres finalistas al premio.