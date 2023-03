Luces y sombras para España en el estreno de los Europeos

Adri Ben, Javier Mirón y Lorea Ibarzabal, OK en 800, Jesús Gómez pasó en 1.500 y las dos Martas, a la final de 3.000 Decpcionaron Nacho Fontes (1.500), Saúl Ordóñez (800) y Belén Tomil (peso); también cayó Daniela García (800)

La primera jornada de los Europeos en pista cubierta de Estambul se ha saldado este jueves con sonrisas y con lágrimas para una delegación española que ha perdido de un plumazo hasta a tres atletas que contaban para ocupar plaza de finalista e incluso para pelear por las medallas: Saúl Ordóñez (800), Nacho Fontes (1.500) y Belén Tomil (peso).

La pareja del 'milqui' no pudo hacer el pleno por la eliminación de un Nacho Fontes que se hundió de manera espectacular en la curva y en la recta final para terminar sexto en la segunda serie con 3:44.33. Sin embargo, la tercera fue bastante más rápida y el granadino dijo adiós a Estambul a la primera.

Sí cumplió y con creces Jesús Gómez en busca de su tercera medalla en los Europeos bajo techo. Motivado tras quedar fuera de la final en los Campeonatos de España después de la recalificación de Gonzalo García, el burgalés se desenvolvió con solvencia en esa tercera serie para terminar segundo con 3:41.26 por detrás de uno de los candidatos al oro, el británico Neil Gourley (3:41.08). Eso con permiso del noruego Jakob Ingebrigtsen, quien hizo lo justo en su camino hacia otro 'doblete' para pasar como tercero de la primera serie con 3:50.29.

En los 800 metros de los cinco españoles participantes en las series, tres de ellos lograron el billete a las semifinales. Pese a que el balance fue positivo a nivel de cifras, lo cierto es que la inesperada eliminación a las primeras de cambio del campeón nacional Saúl Ordóñez dejó a todos un poco fríos.

El subcampeón del mundo bajo techo hace cinco años en Birmingham corrió la segunda serie y lo cierto es que no estuvo nunca cómodo. De hecho, recibió un par de toques cuando trató de progresar por la calle dos y no tuvo fuerzas en la última vuelta, dando muestras de sufrir algún problema muscular. Al final, acabó cuarto y último con 1:51.72 en la serie más lenta en la que por cierto no salió el irlandés Mark English.

Saúl Ordóñez se llevó una enorme decepción | EFE

Sí hizo los deberes con mayúsculas el exazulgrana Adri Ben, quien supo irse tras el italiano Tecuceanu en el cambio definitivo para terminar segundo en la primera serie con 1:47.32. También rayó a gran nivel el valenciano Javier Mirón en su regreso a la elite tras casi dos temporadas gafado por las lesiones para terminar segundo en su serie con 1:47.38 tras el reputado bosnio Amel Tuka (1:47.22). Por cierto, que además de Ordóñez también se fueron a la calle el neerlandés Tony Van Diepen y el belga Tibo De Smet, líder europeo del año.

En féminas, Lorea Ibarzabal volvió a demostrar en la mejor temporada de su vida que no tiene techo. Tras situarse segunda en el ranking español de la historia con 2:01.00 (solo por detrás de la mítica Maite Martínez), la madrileña ofreció una gran imagen para ser segunda en su serie con 2:04.63 (pasaban dos por puestos y los dos mejores tiempos al igual que en categoría masculina).

No pudo emularla Daniela García pese a que corrió con inteligencia. Sin embargo, no tuvo piernas en la recta y fue cuarta en su serie con 2:04.20. La que se exhibió tal y como estaba previsto fue la gran favorita, la británica Keely Hodkingson. Ganó a medio gas con 2:01.67 y volvió a dejar patente que solo un error la podría apartar del oro.

Sí hubo pleno y con mayúsculas en los 3.000 metros con 'las dos Martas' ganándose su billete para la final. La soriana Marta Pérez supo nadar y guardar la ropa en una primera semifinal que lideró a su antojo la favorita alemana Kostanze Klosterhalfen (8:53.50) para terminar sexta con 8:56.82 y dejándose ir (pasaban seis más dos por tiempos).

Marta Pérez pasó a la final economizando esfuerzos | RFEA

Acto seguido le tocaba el turno a Marta García y la leonesa realizó una notable carrera aunque perdió fuelle en la última vuelta y tuvo que recurrir a los tiempos para clasificarse al terminar séptima con 9:06.14. También pasó a la final por tiempos Emine Hatun (9:03.03), la esposa de la estrella española Adel Mechaal.

No estará por contra en su segunda final continental bajo techo María Belén Toimil. La de Mugardos se quedó a casi metro y medio de su marca del año (18,21) que le habrían permitido pasar como quinta y se quedó en una decepcionante duodécima posición con unos tristes 16,88 metros. La mejor fue la neerlandesa Jessica Schilder (19,19), seguida de la lusa Dongmo (18,51).