Mechaal: "Cuando cambie Ingebrigtsen me iré tras él sin especular”

Adel se mostró optimista y ambicioso de cara a los Europeos en pista cubierta de Estambul, ciudad en la que reside "Firmo el podio y el domingo veríamos el color de la medalla", añadió el oro en 2017 y bronce en 2021 en 3.000 metros

La selección española de atletismo aterrizó este martes en Estambul con 29 atletas (19 masculinos y diez féminas), donde a partir del jueves tratará de igualar las cinco medallas y los trece finalistas del anterior Europeo en pista cubierta en Torun con Adel Mechaal como una de sus grandes bazas. El catalán de adopción se mostró ambicioso, optimista y muy autoexigente para SPORT.

Se le ve a tope físicamente y con una confianza abrumadora…

En el Campeonato de España en Gallur y el pasado sábado he demostrado que estoy en gran forma. En Madrid hice 7:44 en altitud y en Birmingham batí el récord de España de 1.500 con 3:33. Son cartas descubiertas para mis rivales. Ahora vamos a ver cómo llegan ellos.

Jakob Ingebrigtsen es el rival a batir. Es evidente, ¿no?

Está claro. Es a priori el más fuerte por mucho que haya estado enfermo. No corrió en Madrid como tampoco lo hizo en la Cursa de Nassos en Barcelona, pero a nivel de marcas es el más fuerte de todos y el segundo soy yo, aunque a veces no se plasman en la pista los resultados que se prevén sobre el papel. La cuestión es que Jakob es el más fuerte y después están el sueco (Andreas Almgren) o el serbio (Elzan Bibic). Hay que demostrar el estado de forma en la competición y ahí hay que tener en cuenta los nervios, el estrés o fallos tácticos que pueden mermar tus aspiraciones.

Mechaal se exhibió en los Campeonatos de España | EFE

¿Firmaría la plata?

Hombre, pues sí. Firmo estar en el podio y el domingo por la noche ya descubriríamos el color que tiene la medalla. Estoy mentalizado para luchar por el oro con todas las consecuencias y si eso implica morir en la orilla y ser cuarto estoy decidido a asumirlo. Jakob es el rival a batir y cuando cambie en el 2.000 me voy a ir detrás de él sin especular.

Me da la impresión de que ha apurado más el pico de forma que el invierno pasado.

Pues sí, estoy de acuerdo. El año pasado batí el récord de Europa de 3.000 en enero y aún quedaban cinco semanas para el Mundial. Y este año he hecho marca personal en 1.500 ofreciendo mi mejor versión a siete días de mi debut en Estambul.

¡Y sigue subiendo!

El Campeonato de España me cogió nada más bajar de Sierra Nevada y a medida que he ido compitiendo he ido avanzado en mi estado de forma. En Gallur seguimos afinando y la marca del sábado en 1.500 (3:33.28) demuestra que estoy en mi mejor momento. Además, el último entrenamiento con mi entrenador (Antonio Serrano) ha sido el mejor de los últimos cuatro meses y medio. Ahora, a descansar hasta el sábado y... ¡a por todas!

¿Está en el mejor momento de su vida o eso es decir mucho?

Es obvio que atravieso un estado emocional muy bueno, porque afronto los entrenamientos con ganas y con muchísimo positivismos. Estoy muy bien a nivel emocional y mental y además todo eso va en armonía con el cuerpo. Levanto más que nunca en el gimnasio, corro más en velocidad y resisto más. Estoy muy fuerte en los cuatro niveles: velocidad, resistencia, fuerza y mentalidad. Cuando los resultados te acompañan, la autoestima crece y sí, estoy en un gran momento.

Mechaal e Ingebrigtsen, en el grupo en Torun 2021 | EFE

¿Le está llegando por fin el cariño del atletismo español?

Sin duda. Hace años quizá no era un atleta muy querido, pero ahora cada vez que compito recibo el cariño de mucha gente y últimamente está siendo abrumador. Yo me dejo la piel en cada carrera y la gente aprecia mi esfuerzo. Los españoles somos mucho de mirar resultados y victorias, pero vamos teniendo más cultura deportiva y valoramos el esfuerzo y la polivalencia, que hagas cross, ruta o hasta la media maratón (llegó a correr un Mundial). La gente me está devolviendo el cariño que les doy con mi esfuerzo y esa es mi mayor satisfacción. Cuando se marche Ingebrigtsen quiero emocionar a toda la afición y que me vean peleando con él, que estén siete minutos y pico con esa intriga delante de la tele.

¿Y cómo lo está asimilando?

El cariño que sentí en Gallur me hizo mucha más ilusión que cuando gané el oro en Belgrado o que cuando hice 3:30 en la final olímpica de 1.500. Créeme. Es el cariño que estoy sintiendo. En los cross los niños no paran de venir y estoy muy agradecido y feliz por el cariño de los aficionados.

Habrá muchas emociones para los Mechaal en Estambul, ¿no?

Ya antes del terremoto iba a ser una cita muy especial para mí y para mi mujer. Cuando se supo que el Europeo tendría lugar en la pista en la que me entrené cuando gané el bronce en Torun, en la que preparé los Juegos y en la que he entrenado infinidad de veces ya era muy especial para mí y para mi mujer (Emine Hatun), porque Estambul es ahora mi casa y también mi ciudad. Sin embargo, desde el terremoto todo cambió radicalmente a nivel emocional. Vamos a correr los dos y las emociones serán muy fuertes. Siento que toda la afición española y también la turca me van a ayudar a intentar batir a Ingebrigtsen, uno de los mejores de la historia.

Adel Mechaal confía plenamente en sus posibilidades | EFE

¿Tiene esa confianza que a veces le ha faltado o no ha sabido encontrar?

Seguro que sí. Mira, ahora llego con ideas muy claras de lo que valgo y tengo muy claro lo que quiero hacer. Sé cómo atacar en 'semis' y sé en qué momento tengo que hacer mi movimiento sin esperar a los demás. Tengo la confianza total para ser duelo y señor de mis propias decisiones en carrera. Otras veces iba más a dejarme llevar y a verlas venir. Y si estamos en la final, Jakob y yo somos los más fuertes sobre el papel y tengo claro lo que quiero hacer.

Para terminar, ¿qué me dice de otro crack como Mohamed Katir que no estará en Estambul pero con el que comparte bastantes cosas?

Los dos hemos vivido una situación muy parecida, ganando pruebas sin medallas a la espera de la nacionalidad. Siempre ha dicho que soy su ídolo y se lo agradezco mucho. Le auguro un gran futuro. Yo salí de un pueblo pequeño como Palamós con el trabajo de Josep Carballude y así me hice profesional. Él tiene un entrenador muy experimentado (Gabi Lorente) y ha tenido el apoyo de UCAM, de su mánager (el reputado Miguel Mostaza), más posibilidades y gente a su alrededor con más conocimientos. Ahí quizá está la gran diferencia. Hemos sufrido en nuestras carnes temas muy similares y ahora yo soy su rival a batir y él es mi rival a batir. En Gallur la balanza se inclinó a su favor por muy poco y espero que podamos seguir enfrentándonos muchos años a este nivel. Hemos estado 12 semanas muy buenas entrenando juntos en Sierra Nevada, es muy trabajador, un currante de cuidado que se cuida al máximo con la alimentación y le deseo lo mejor.