Kandie y Jepkosgei aspiran a batir el récord del Medio Maratón de Barcelona más masivo

Los atletas kenianos Kibiwott Kandie y Joyciline Jepkosgei partirán como favoritos este domingo para batir las mejores marcas del eDreams Medio Maratón Barcelona by Brooks 2024, que con más de 28.000 asistentes establecerá un nuevo récord de participación en España y el segundo mejor de Europa.

En la categoría masculina, Kandie, poseedor de la segunda mejor marca mundial en la disciplina (57:32, Valencia 2020) y tres veces vencedor en el Medio Maratón de Valencia (2020, 2022 y 2023), aspira a superar la plusmarca de la prueba que estableció el año pasado el también keniano Charles Kipkkurui Langat (58:53).

"Todavía tengo el récord mundial del medio maratón en el cuerpo y espero batirlo en España algún día", aseguró este viernes en declaraciones a EFE el gran favorito para la victoria, que al ser preguntado por si se ve capaz de batirlo en la primera carrera del año respondió que "quizás" y "nunca se sabe".

Kandie competirá con otros atletas africanos que cuentan con marcas por debajo de la hora, como es el caso de sus compatriotas Philemon Kiplimo (58:11, Valencia 2020), Mathew Kimeli (58:43, Valencia 2021) y Hillary Kipkoech (59:22, Valencia 2023).

En la categoría femenina, la keniana Jepkosgei correrá por segundo año seguido el Medio Maratón de Barcelona tras establecer en la Ciudad Condal su mejor marca personal (1:04:46) y la décima mejor marca de la historia, aunque solo le sirvió para terminar segunda por detrás de su compatriota Irine Kimais (1:04:37).

En esta ocasión, Jepkosgei aspirará a ganar y batir el récord de la prueba, pero para ello deberá superar a oponentes como la keniana Gladys Chepkurui (1:05:46, Barcelona 2023), la etíope Senbere Teferi (1:05:32) y la inglesa Jessica Warner-Judd (1:07:19, Houston 2023), que preparará en Barcelona su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Más allá de los cabezas de cartel, la 34ª edición del Medio Maratón de Barcelona pasará a la historia como el más masivo, tras marcar con más de 28.000 personas un nuevo récord de participación en España y siendo el segundo más multitudinario de Europa, solo por detrás de Berlín (35.000).

En declaraciones a EFE, el concejal de deportes del Ayuntamiento de Barcelona, David Escudé, explicó que la carrera estuvo "en disposición de batir el récord y ser el número uno de Europa", ya que la organización se vio obligada a cerrar la lista de espera cuando ya había 5.000 inscritos más.

"Viendo la respuesta ciudadana, me planteo buscar un circuito con una salida más amplia y poder ser la número uno de Europa", afirmó Escudé, que sin embargo no concretó si esto puede suceder "el año que viene o posteriores" porque "los cambios de circuito son complicados" logísticamente y remarcó que Barcelona no quiere crecer "a costa de perder calidad de carrera".

Sin ir más lejos, en la presente edición se efectuarán pequeñas modificaciones como el traslado de la salida al paseo Picasso, aunque la llegada se mantendrá en el paseo Pujades, para acomodar el recorrido al incremento de asistentes, que saldrán en cinco tandas (8:30, 8:40, 8:50, 9:00 y 9:20).

Asimismo, el Medio Maratón de Barcelona alcanzará este año el porcentaje más alto de participación internacional de su historia, con un 40% procedente de 98 países distintos, y también de mujeres corredoras, pues pese a repetir el 35% de las dos últimas ediciones, el número absoluto superará las 9.800 inscritas.