Simeone, con Lemar y sin De Paul en la última sesión antes del Sevilla

El conjunto colchonero encara el partido del sábado en el Sánchez-Pizjuán con el atacante francés de vuelta al trabajo Reguilón sigue con su proceso de recuperación y Hermoso cumple sanción por su expulsión en el derbi madrileño

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, ultimó este viernes la puesta a punto de su equipo para el partido contra el Sevilla sin dar nuevas pistas sobre la alineación inicial, con Thomas Lemar reincorporado al grupo y aún sin Rodrigo de Paul, en Argentina con permiso del club por asuntos personales, con lo que previsiblemente será baja para la visita al estadio Ramón Sánchez Pizjuán junto a Sergio Reguilón, lesionado, y Mario Hermoso, sancionado.

Lemar ya está a disposición del técnico, después de casi tres semanas fuera de acción por una fuerte contractura sufrida en el primer tiempo del choque contra el Celta, según demostró este viernes en la sesión matutina en la Ciudad Deportiva de la localidad madrileña de Majadahonda, a la espera de la convocatoria del entrenador para el choque en Sevilla, a donde la expedición se trasladará en avión esta misma tarde.

A la convocatoria volverán tanto José María Giménez como Stefan Savic. El central uruguayo se ha perdido los últimos tres duelos por un fuerte dolor en la espalda, mientras que el montenegrino ha sido baja en los seis partidos más recientes del Atlético, aparte de su selección, por la lesión muscular que sufrió el pasado 21 de agosto ante el Villarreal, en la segunda jornada de LaLiga Santander. No han coincidido aún juntos en el once en esta campaña, como previsiblemente ocurrirá este sábado contra el conjunto hispalense.

En la citación no estarán, en cambio, ni Rodrigo de Paul, que ha viajado a su país por un tema personal tras disputar dos encuentros con la selección argentina en Estados Unidos y que no se ha entrenado tampoco este viernes con el Atlético; Mario Hermoso, ya superada la tortícolis que lo ha apartado de los últimos tres entrenamientos, pero sancionado para Sevilla por su expulsión en el derbi ante el Real Madrid; y Sergio Reguilón, que ultima su recuperación de una operación de pubalgia, pero aún no está listo para entrar en competición.