José Ángel Carmona y el sueño de estar con "los que elegía en la 'Play'"

El central de la cantera parece plenamente asentado como titular en el primer equipo del Sevilla "Cuesta asimilar que desde el debut y la primera titularidad, todo haya pasado en tan poco tiempo. Estaba como en una burbuja", señala

El canterano sevillista José Ángel Carmona vive el sueño de haberse asentado en el primer equipo del Sevilla y afirmado que aún no se cree compartir vestuarios con jugadores a los que elegía en la 'play' como el capitán Jesús Navas, que le ha ayudado "mucho" y "ha ganado todo lo que se puede ganar".

Carmona ha jugado ya en esta temporada cinco partidos, tres de ellos como titular, en los ha anotado dos goles y, tras este vuelco en su carrera deportiva, dijo a la televisión del club que su vida "ha sido la misma, pero la repercusión es diferente" porque, aunque "eres más conocido", "el día a día es el mismo prácticamente".

"El otro día me mandaron una foto de mi año 2022 y cuesta asimilar que desde el debut y la primera titularidad, todo haya pasado en tan poco tiempo. Estaba como en una burbuja, te levantas al otro día pensando en lo que has vivido, aunque no da tiempo a digerirlo", comentó el zaguero de El Viso del Alcor.

El defensa, de veinte años, reconoció que le "hierve la sangre roja desde pequeño" y que el Sevilla lo es todo para él porque "te meten ese veneno de la sangre sevillista, la casta y el coraje: ser capitán del Sevilla para mí sería un orgullo y un sueño", afirmó.

Sobre la situación del equipo de Julen Lopetegui, señaló que "necesita ganar" y que "la gente está ilusionada, con hambre y la victoria va a llegar", y añadió que el vestuario "está unido" y que "los resultados no están demostrando el trabajo" que llevan haciendo.

"Tarde o temprano llegará, porque el esfuerzo es lo que te lleva al éxito", aseveró el defensa viseño, a quien no le asusta la presión, que es lo que más le motiva, ya que "si no va la cabeza no va nada" y "en todo este tiempo todo no es color de rosa".

"La diferencia de categoría es increíble. Ahora estoy en la élite, no hay tiempo de pensar, hay que estar con todos los sentidos puestos en cada jugada, de central no puedo subir tanto, pero de lateral sí tengo más recorrido", comentó entre otros asuntos.