Griezmann explota contra sus 'haters': "No saben nada de fútbol"

A principios de semana, el nombre de Antoine Griezmann fue protagonista, al tener que abandonar la concentración de la selección francesa tras arrastrar unas molestias en el tobillo que ya no le permitieron disputar el partido completo de liga ante el Barça, tras el enorme esfuerzo realizado en la vuelta de los octavos de final de la Champions League ante el Inter.

El atacante colchonero viajó a su país para integrarse con el resto de compañeros, pero viendo el estado de su tobillo, se descartó su participación en los encuentros programados para el combinado de Didier Deschamps, poniendo así punto y final a 84 partidos consecutivos disputados con la selección.

Prioridad: recuperar bien su tobillo

LaLiga no vuelve hasta el próximo fin de semana, una espera que le vendrá genial a Griezmann para acabar de recuperarse y coger el mejor tono para la recta final de temporada. Mientras eso ocurre, el '7' del Atleti no ha perdido la oportunidad de responder, a través de sus redes sociales, a sus 'haters'.

Los expertos de fútbol en 'Optus Sport, un medio deportivo australiano, valoraron la aportación del francés a su equipo, así como el nivel demostrado a lo largo de su trayectoria. El periodista Julien Laurens, compatriota de Griezmann, no dudó en deshacerse en elogios hacia un jugador al que "es imposible no amar". Unas buenas palabras que chocaban con las otras dos opiniones vertidas por el exportero 'aussie' Mark Schwarzer, que afirmó que "en ataque, su calidad está entre los mejores, pero no creo que le hayamos visto lo suficiente para clasificarlo dentro de la lista de mejores jugadores", y que "su volumen de trabajo era insuficiente para el equipo", o el comentario de Jay Bothroyd, exdelantero británico, que planteaba que "si era tan bueno, ¿por qué no había triunfado en ningún equipo más grande? Se coloca en una zona en la que puede engañar un poco, como hacía Berbatov".

El francés no se calla y pasa al ataque

Las afirmaciones más críticas no sentaron nada bien a un Griezmann, que a través de su cuenta de 'X', respondió al vídeo con un mensaje claro y contundente: "No saben nada de fútbol", acompañado con un emoji de una pizza.

Bothroyd quiso disipar la polémica generada contestando que tan solo trataban de provocar a Phil Kitromilides, otro periodista presente en la tertulia y que había afirmado que Griezmann "era el delantero más trabajador que había, que lo hacía todo por el equipo y que ya no se veían delanteros superestrellas bajando a defender y entrando al borde del área propia, algo que el francés hacía todo el tiempo".