'Calientan' el derbi vasco: "Me motiva que me pite todo el mundo"

El Athletic Club de Bilbao se enfrenta a la Real Sociedad el próximo sábado en un apasionante derbi en el que es habitual que salten 'chispas' sobre el terreno de juego.

En los enfrentamientos entre estos dos equipos siempre son de una alta tensión, y no únicamente durante el partido, sino que los días antes suele ser habitual las declaraciones que 'calientan' la previa de este encuentro. Y esta vez no ha sido menos.

Xabi Guruzeta, padre del actual jugador del Athletic Gorka Guruzeta, ha hablado de su paso por la Real Sociedad cuando era futbolista.

"La Real de ahora no tiene nada que ver con la que yo conocí. Hoy en día se asemeja al Rayo Vallecano, Sevilla, Villarreal... como cualquier otro equipo de Primera. La Real no tiene absolutamente nada que ver con el Athletic. La gente ya no tiene ese sentimiento, ese arraigo que sí se tenía antes", ha apuntado Xabi en 'Onda Cero'.

También ha habido declaraciones subidas de tono por parte de un jugador del club 'txuri-urdin'. En este caso, Barrenetxea ha expuesto que "me motiva mucho jugar en San Mamés y que me pite todo el mundo".

Sin duda, el partido entre el Athletic y la Real Sociedad no es un partido más, y esperamos que la tensión y el 'pique' se quede fuera del terreno de juego.