¿Podrá Lopetegui con los precedentes?

El hasta ahora técnico del Sevilla, Julen Lopetegui, ha asumido el complicado reto de dirigir al Wolverhampton. Tras la destitución al frente del conjunto de Nervión, el entrenador afronta su primera experiencia en el fútbol británico con todos los precedentes en su contra.

El español, que ha construido uno de los mejores equipos de la historia reciente en el Sánchez Pizjuán, se encuentra un equipo con falta de determinación y sin un rumbo claro: tras el Mundial de Qatar 2022, los Wolves irrumpirán como colistas de la Premier en Navidad.

El ex seleccionador nacional, con 56 años, asumirá su quinto reto deportivo al frente de un equipo tras el paso por Porto, España, Real Madrid y Sevilla, donde ha firmado su mejor etapa de largo tras el mal sabor de boca con la selección y el Real Madrid.

Lopetegui toma los mandos de un equipo en clara línea descendente: más allá de la victoria ante el Leeds United en la EFL Cup, el Wolverhampton no consigue una victoria en la Premier League desde el pasado 15 de octubre ante el Nottingham Forest.

20 - Wolves will be bottom of the Premier League table on Christmas Day for the first time since the 2003-04 campaign, a season in which they finished bottom and were relegated. Tasked. pic.twitter.com/tYukuvBrPh