Las estrellas de la NBA que no estarán en el Mundial de Baloncesto 2023

La anticipación por el Mundial de Baloncesto está alcanzando su punto álgido, con selecciones de todo el mundo ultimando sus rosters definitivos Sin embargo, también se han confirmado una serie de ausencias notables que sin duda impactarán en la competición

La anticipación por el Mundial de Baloncesto está alcanzando su punto álgido, con selecciones de todo el mundo ultimando sus rosters definitivos antes del inicio del torneo. Si bien el evento promete mostrar algunas de las figuras más destacadas del baloncesto internacional, también se han confirmado una serie de ausencias notables que sin duda impactarán en la competición. Consulta las apuestas al mundial de baloncesto.

Las estrellas del baloncesto mundial se están preparando para tomar el escenario en este evento de renombre, con nombres como Luka Doncic, Shai Gilgeous-Alexander, Kristaps Porzingis, Jonas Valanciunas, Lauri Markkanen, y los hermanos Hernangómez entre los jugadores esperados. No obstante, y lamentablemente, el certamen se verá marcado por la ausencia de varios jugadores destacados de la NBA, una circunstancia que ha dejado a muchos aficionados con sentimientos encontrados.

La lista de jugadores notables que se perderán el Mundial es larga y comprende algunas de las figuras más icónicas. Entre ellos, se encuentran Nikola Jokic de Serbia, Giannis Antetokounmpo de Grecia, Víctor Wembanyama de Francia, Ricky Rubio de España, Andrew Wiggins y Jamal Murray de Canadá, Domantas Sabonis de Lituania, Rui Hachimura de Japón, Ben Simmons de Australia, Lorenzo Brown de España, y Joel Embiid de Francia y Estados Unidos.

Nikola Jokic - Serbia

El jugador estrella de los Denver Nuggets, ampliamente considerado como uno de los mejores de la NBA, ha comunicado su ausencia en el evento internacional de selecciones. Esta decisión fue compartida directamente con el entrenador Svetislav Pešić. ¿Cuál es la motivación detrás de esto? El jugador busca tomar un merecido descanso después de una temporada de playoffs agotadora y extensa, culminada con la obtención de su primer trofeo Larry O'Brien. Esta noticia supone una pérdida significativa para el equipo nacional, que estará compitiendo arduamente por asegurar un lugar en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Jokic, con el título de campeón de la NBA | MATTHEW STOCKMAN / AFP

Giannis Antetokounmpo - Grecia

"Tras meses de trabajo y múltiples reuniones con el personal médico está claro que no estoy preparado para competir al nivel que necesito para participar en el Mundial", expresó Giannis a través de sus redes sociales mediante un comunicado. Manifestó tristeza por la ausencia, pero sin duda quienes sentirán un pesar aún mayor serán los jugadores, entrenadores y seguidores de Grecia, ya que ven notablemente reducidas sus posibilidades de alcanzar el éxito sin contar con Antetokounmpo en su equipo.

Víctor Wembanyama - Francia

El talentoso jugador seleccionado como la primera elección del Draft 2023 por los San Antonio Spurs ha optado por no formar parte del Mundial y no participará bajo la dirección de Vincent Collet. "He tomado la decisión de emplear el verano en la preparación de mi condición física para encarar los próximos eventos que se presentarán en los años venideros", expresó Wemby, considerado por muchos como el prospecto con mayor potencial desde la llegada de LeBron James a la NBA en 2003.

Ricky Rubio - España

La ausencia de Ricky Rubio es, quizás, una de las pérdidas más significativas en relación al Mundial, ya que no se trata solamente de un problema físico o de agenda. El jugador de El Masnou anunció recientemente su elección de interrumpir su participación en el baloncesto para priorizar su salud mental, un aspecto que está ganando cada vez más reconocimiento y valoración. Como el último MVP del Mundial, su falta tendrá un impacto considerable en los planos delineados por Sergio Scariolo.

Ricky no estará en la lista española para el Mundial | Ricky Rubio

Lorenzo Brown - España

El 'base de Albacete' se destacó enormemente en el Eurobasket (fue honrado con un puesto en el quinteto ideal del torneo) que España ganó el verano pasado. Hubo muchas críticas antes del torneo sobre la selección del jugador estadounidense (sin ninguna conexión previa con España) en la lista definitiva de Scariolo, pero la opinión general cambió por completo al presenciar su rendimiento sobresaliente. Muchos tenían la esperanza de ver este verano una dupla Ricky-Lorenzo, pero el jugador del Maccabi ya se excluyó hace tiempo debido a unas molestias en el hombro que venía arrastrando desde el Eurobasket anterior.

Andrew Wiggins - Canadá

Canadá posee un conjunto de alta calidad para el Mundial, repleto de jugadores de la NBA. Sin embargo, Andrew Wiggins no estará presente debido a su propia elección. "Querían un compromiso a largo plazo. Ahora, mi enfoque principal son los Golden State Warriors. Tengo responsabilidades familiares y una vida fuera del baloncesto", explicó el jugador. Nick Nurse afirmó que aquellos que no están dispuestos a comprometerse con un ciclo de tres años no participarán en el equipo nacional de Canadá.

Jamal Murray - Canadá

Decidió retirarse de la convocatoria en el último momento al sentir la necesidad de descansar después de su victoria en las Finales de la NBA con los Denver Nuggets. Ha comprometido tres temporadas con el Team Canada y su objetivo es estar en plena forma para los Juegos Olímpicos de París 2024 bajo la dirección de Jordi Fernández. Hasta ahora, su experiencia se limita a una medalla de plata en los Juegos Panamericanos de 2015 y un bronce como jugador sub-16 en el torneo de las Américas de la FIBA.

Murray entrenó con la selección pero considera que no tiene el nivel físico exigido | CANADA

Domantas Sabonis - Lituania

El destacado jugador de los Kings en la posición de pívot se sometió a una intervención quirúrgica en su pulgar derecho, lo que lo dejará fuera de participación en el Mundial. Esta información fue confirmada por el entrenador de Lituania, Kazys Maksvytis, durante una rueda de prensa.

Rui Hachimura - Japón

El jugador de 25 años que actualmente forma parte de los Lakers ha optado por no participar en el torneo internacional que habría tenido lugar en su país natal con su selección. "Fue una elección complicada, pero después de la temporada y los largos playoffs, y con mi primera agencia libre en el horizonte, tomé la decisión para salvar mis intereses en relación al futuro de mi carrera en la NBA", expresó Hachimura el pasado mes de junio.

Hachimura, con los Lakers | AFP

Ben Simmons - Australia

En ocasiones recientes, Simmons ha captado la atención mediática más por su ausencia en las canchas que por su participación en ellas. Y en esta situación, ocurrió nuevamente algo similar. El ala-pívot de los Nets, quien ha experimentado una caída en su rendimiento en la NBA en los últimos tiempos, ha decidido no formar parte del equipo nacional de Australia para poder rehabilitarse de una lesión en la espalda que afectó su temporada 2022-23. en la NBA. El conjunto australiano emitió un comunicado en el que expresó: "Le enviamos nuestros mejores deseos a Ben para su pronta recuperación".

Steven Adams - Nueva Zelanda

La destacada estrella de Nueva Zelanda experimentó un esguince en la rodilla al finalizar la temporada regular, lo cual le impedirá participar en el evento internacional de selecciones. El entrenador de los Tall Blacks, Pero Cameron, afirmó que "mantenemos un diálogo constante con Steven, pero lamentablemente sufrió una lesión y necesita tiempo para recuperarse". Esta ausencia podría tener un impacto significativo considerando el resto del talento que compone el equipo.

Joel Embiid - Francia y Estados Unidos

Realmente, esta ausencia presenta cierta ambigüedad, ya que hasta el momento, Embiid no ha tomado una decisión definitiva con respecto a ninguna de las dos selecciones. Es importante recordar que el jugador de los 76ers nació en Camerún, pero nunca ha participado en competiciones internacionales con esa selección. En julio de 2022, anunció su nacionalización francesa... y en septiembre, informó que también obtuvo la ciudadanía estadounidense. Es lamentable que finalmente no participe en el Mundial, pero surge la pregunta de a qué país representará en los Juegos Olímpicos de París del próximo año.

Jose Alvarado - Puerto Rico

El armador de los Pelicans experimentó una lesión en la espinilla en marzo, lo cual le impidió seguir compitiendo durante la temporada de la NBA. "Su equipo realizó un escáner y se percataron de que su lesión aún no se había recuperado por completo", comentó el director de la Selección puertorriqueña, quien también es exjugador de la NBA, Carlos Arroyo.

José Alvarado, base de los Pelicans | NBA

Al Horford - República Dominicana

"Ha pasado más de una década desde la última vez que defendí los colores de mi país en la pista. Siempre he tenido un amor profundo por ello. Sin embargo, en este punto de mi carrera, considero que no es realista", expresó el Pívot veterano de 38 años que forma parte de los Boston Celtics. De esta forma, se desvanece la posibilidad de verlo en el juego interior junto a Karl Anthony-Towns, quien sí confirmó su disposición para formar parte del equipo bajo las órdenes de Néstor García.

Kristaps Porzingis - Letonia

El jugador de los Boston Celtics informó el 15 de agosto que no podrá formar parte del próximo Campeonato Mundial de Baloncesto de la FIBA debido a una dolencia crónica de fascitis plantar.

Porzingis dice adiós definitivamente al Mundia | Twitter

Aunque estas ausencias son un golpe para los seguidores de estos jugadores y para el torneo en sí, sin duda el Mundial de Baloncesto seguirá siendo un evento emocionante y lleno de acción, con un abanico diverso de equipos y talento que competirán por la gloria mundial. El espectáculo comenzará pronto, y los aficionados del baloncesto están ansiosos por presenciar un torneo que seguramente dejará su huella en la historia del deporte.