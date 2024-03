La australiana que metió cuatro goles para clasificar a su país a los JJOO

La jugadora australiana Michelle Heyman marcó un poker de goles en su regreso a la selección Con 62 partidos internacionales, su última aparición fue en noviembre de 2018

La jugadora australiana Michelle Heyman logró cuatro goles en el partido internacional en el que Australia aplastó a Uzbekistán 10-0 para sellar su lugar en los Juegos Olímpicos de París y que significaba su regreso a la selección después de seis años.

Con 62 partidos internacionales, su última aparición fue en noviembre de 2018, antes de anunciar su retiro de la Selección Nacional en 2019.

"Realmente significó todo para mí, es difícil expresarlo con palabras", expresó Heyman cuando se le preguntó cómo se sentía volver al campo vistiendo el verde y el oro.

"He trabajado muy duro durante los últimos cuatro años para intentar volver al campo con estas chicas. No podía dejar de sonreír cuando estaba allí, era pura alegría, como ser un niño otra vez. Realmente Me sentí muy feliz."

Michelle Heyman contabiliza 14 goles en la temporada 2023/24 de la A-League Women; solo dos veces alguna jugadora ha marcado más goles en una sola campaña.

Sam Kerr hizo 17 en la temporada 2017/2018 y la propia Heyman marcó 15 en 2011/2012.