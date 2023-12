Stuani, el eterno goleador veterano inamovible por dinero de Girona

A sus 37 años, suma ya ocho goles esta temporada en un Girona en el que nunca ha bajado de los diez tantos por temporada. En total ha hecho 124 de rojiblanco. En estuvo cerca de irse a Arabia Saudí pero finalmente se quedó. Su vínculo con la ciudad y el club es fuerte. No es la primera vez que desecha grandes ofertas. Su contrato tiene una cláusula de rescisión de sólo un euro. Podría parecer un fichaje sencillo, pero nada más complicado que romper la unión Stuani-Girona.

Cristian Stuani es caso de futbolista anómalo. Especial. Para lo bueno y apenas para lo malo. A sus 37 años, este delantero uruguayo símbolo del Girona se ha convertido en una de las caras más reconocibles del líder en Primera División. Sucede que Stuani ya lo era cuando el club militaba en Segunda y a él le llovían las ofertas para enrolarse en proyectos más importantes de la élite. No las aceptó. Tampoco hubo manera de que le sacaran en verano a Arabia Saudi.

Su continuidad, finalmente, hizo suspirar de alivio a un equipo que ahora no lo tiene como referente ofensivo (es el ucraniano Dovbyk), pero sí lo esgrime como santo y seña de su ambición y personalidad ofensiva… mientras cruza los dedos para no perderlo en el mercado invernal. Su cláusula de apenas un euro es precio jugoso para cualquier cartera que ambicione un tesoro de gol inmediato y con cartel.

Escarceos con el Atlético

Claro que llevarse a Stuani no es asunto sencillo. Y no, no es sólo por sus escarceos con Arabia Saudí el pasado verano, sino por otros movimientos que tentaron al ‘7’ de marcharse de Girona, pero que fueron insuficientes para obligarle a hacer las maletas. Quizá el caso más conocido fue el del Atlético de Madrid, que hasta en dos ocasiones tentó al uruguayo. Primero lo hizo en el verano de 2018, cundo, con la salida de Gameiro, se planteó su nombre como recambio.

Después fue en 2020 cuando el Atlético volvió a interesarse en su situación. Aquí fue más llamativo el interés porque el Girona militaba en Segunda tras no haber logrado retornar a la élite en el último partido de la fase de ascenso. El Elche fue el equipo que tornó a la élite. El caso es que ninguno de aquellos intentos fue suficiente para convencer a un Stuani que siempre se ha declarado feliz en Girona y cuya vinculación con el club y ciudad le ha hecho dar prioridad a la continuidad que a su salida.

Un delantero de raíces

Cierto es que Stuani, en el Girona, siempre ha mantenido sueldos importantes para el nivel del equipo catalán, pero no menos cierto es que las opciones de otros clubes eran mejores. Sucede que Stuani es tipo que pone en la balanza no sólo lo profesional, sino también lo personal. De ahí que sea leyenda en Girona, más ahora que está siendo miembro de un equipo con opciones (sí, con opciones reales) de ganar LaLiga.

En las apuestas de fútbol de Betfair ya tiene un 13% de probabilidades implícitas de lograrlo, casi las mismas que se le dan al Barça de conseguir el título (17%) y con certeza de que estará en Champions la temporada que viene. Cotiza a un 91% de probabilidades que los catalanes estarán dentro del nuevo formato de la competición continental que se estrena en la 2024-2025.

Tras un paso plausible por el Espanyol, el regreso de Stuani a LaLiga fue llamativo. Dejó el Boro para firmar por los catalanes y el flechazo fue tan inmediato, que en sólo una temporada (21 goles) se colocó en sus mejores guarismos de su carrera. Sólo en el Albacete (23 dianas) había rendido tan bien. Lo curioso es que, con los años, lejos de disminuir, sus números siguieron creciendo en una progresión espectacular: 20, 31, 10, 24, 10 y 8, que son los goles que suma hasta ahora. A poco que marque un par más, estará en siete temporadas a más de 10 goles por campaña. Una barbaridad al alcance de muy pocos que le deja en 124 goles en su etapa como ariete gironí.

Su cláusula es solo de un euro

Normal que en el mercado invernal, y pese a sus 37 años (los hizo en octubre), pueda ser un jugador atractivo para algún proyecto de élite que quiera gol inmediato. Ficharle es relativamente barato en la transacción. En su contrato tiene sólo un euro de clausula. Vaya, que sería gratis. Pero no es sencillo incorporarlo ni en lo salarial ni en lo emocional.

A los clubes árabes que lo tentaron pidió 4 millones de euros por temporada limpios. Una cifra elevada porque elevado es el esfuerzo que tienen que hacer él y los suyos para dejar Girona. Más ahora que está cerca de convertir en realidad su sueño de jugar en Europa con los rojiblancos. Palabra de un futbolista anómalo para lo bueno y apenas para lo malo.