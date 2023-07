El tenista Mikael Ymer, suspendido 18 meses por faltar a tres controles antidopaje

Mikael Ymer ha sido sancionado 18 meses sin poder competir por no acudir a tres controles antidopaje La Federación Internacional de Tenis (ITF) presentó un recurso ante el TAS después de que un tribunal de primera instancia declarase inocente a Ymer

Estar tres veces ilocalizable para someterse a sendos controles antidopaje le ha costado al tenista sueco Mikael Ymer, número 51 de la ATP, una sanción de 18 meses, al considerar el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), por mayoría, que el jugador tiene "un alto grado" de culpa en esa incomparecencias.

La Federación Internacional de Tenis (ITF) presentó un recurso ante el TAS después de que un tribunal de primera instancia declarase inocente a Ymer. La ITF pedía una sanción de dos años, que el TAS ha rebajado a 18 meses.

Los días 22 de abril, 10 de agosto y 7 de noviembre de 2021 Ymer no estuvo localizable para sendos controles. El jugador admitió su error en los dos primeros, pero no en el tercero, al considerar que el oficial de control no hizo todo lo posible por localizarle y que no hubo negligencia por su parte.

Pero el TAS cree que sí hubo 'negligencia culposa' porque no estar pendiente de actualizar los datos de su paradero, tras un cambio inesperado de hotel.

Ymer participó en el reciente torneo de Wimbledon, donde pasó dos rondas y cayó en dieciseisavos ante el colombiano Daniel Galán.

El propio tenista ha explicado la situación a través de sus redes sociales.

Este es el comunicado completo de Mikael Ymer

"En enero de 2022, la ITF me acusó de una potencial violación de la normativa antidopaje por haberme saltado tres controles antidopaje fuera de competición en un periodo de 12 meses. Peleé estas acusaciones en un juicio y fui absuelto pot un tribuna independiente de tres jueces en junio de 2022. La ITF apeló la decisión argumentando que los tres árbitros que me exoneraron lo hicieron bajo sus propias reglas, y pidieron al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) que alcanzase una decisión diferente sobre los mismos hechos de los que ya había sido absuelto. Ayer me enteré que el Tribuna de Arbitraje Deportivo me ha suspendido con competir en el tenis profesional durante 18 meses perse a que nunca he usado y nunca he sido acusado de usar sustancias prohibidas. Después de haber sido absuelto una vez y profundamente convencido de no siento que cometiera era tercera infración, encuento injusta la decisión de intentar encontrarme culpable. Ademñas, es difícil comprender que me hayan impuesto un castigo de 18 meses.

Entiendo que esas reglas se han establacido para proteger la integridad de nuestro deporte, y que están ahí por una razón. Sin embargo, no creo que rompiera las reglas y mi conciencia está limpia con Dios como testigo"