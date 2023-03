Mourinho la vuelve a liar

El portugués fue expulsado ante el Cremonese y se perderá el duelo ante la Juventus en casa El ex del Real Madrid se despachó tras el partido: "El cuarto árbitro me impidió estar contra la Juventus y él es de Turín"

El entrenador de la AS Roma, José Mourinho, fue uno de los grandes protagonistas en la derrota (2-1) frente al Cremonese por su expulsión: "El cuarto árbitro me dijo algo grave, me impidió estar contra la Juventus y él es de Turín".

El portugués, que no es la primera vez que llama la atención en la línea de banda, no podrá estar en el vital duelo ante la Juventus del próximo fin de semana en el Calcio: "Soy un tipo emotivo, pero no un loco".

El ex de Real Madrid o Chelsea, entre otros, explicó lo sucedido: "Tengo que ver si se puede hacer algo con los abogados, porque me han dicho que no hay grabación del momento. Le pregunté que si sabía lo que me había dicho y me dijo que tenía un lapsus de memoria, que no se acordaba".

La Roma falla en el peor momento

El conjunto romano certificó la primera victoria del Cremonese en lo que llevamos de curso y se complicó la vida: la derrota le hace caer en los puestos Champions League y la buena dinámica de la Juventus aprieta la zona europea.

Los de José Mourinho se mantienen quintos a tan solo un punto de la Lazio (4º) y a tres del AC Milan (3º) y el Inter (2º). Más complicado parece coger al actual líder y máximo aspirante al título, el Nápoles de Spalletti, con una ventaja de 18 puntos (21 respecto a la AS Roma) al frente de la clasificación.