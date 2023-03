Mourinho, expulsado e indignado: "Necesito saber si existen grabaciones de lo que me ha dicho"

El portugués fue obligado a abandonar el terreno de juego en el partido que jugó la Roma ante la Cremonese tras un desplante con el cuarto árbitro "Tengo que saber si puedo hacer algo desde el punto de vista legal, porque el árbitro me expulsa porque el cuarto árbitro le ha dicho que lo haga y no ha tenido la honestidad de decirle a su compañero lo que me ha dicho", declaró el portugués

José Mourinho fue expulsado ayer en el partido que la Roma jugó ante el Cremonese. No es la primera vez que le pasa al portugués, habitual de este tipo de situaciones.

Pero en esta ocasión el técnico portugués considera que medió provocación por parte del cuarto árbitro, que según dijo "me habló de forma injustificable". El entrenador de la Roma aseguró que intentará conseguir los audios para justificar su airada reacción.

"Necesito saber si existen grabaciones de audio de lo que me ha dicho. No quiero entrar en la cosa de que él sea de Torino y que nosotros jugamos contra la Juve esta jornada y me quiera fuera del banquillo", dijo Mourinho.

Y añadió: "Tengo que saber si puedo hacer algo desde el punto de vista legal, porque el árbitro me expulsa porque el cuarto árbitro le ha dicho que lo haga. Lamentablemente el cuarto no ha tenido la honestidad de decirle a su compañero lo que me ha dicho, el modo en el que me lo ha dicho y el modo en el que me ha tratado, que obviamente ha generado mi reacción".

Mourinho quiso dejar claro que su reacción fue justificada: "La gente que me conoce desde hace muchos años sabe que soy emocional, pero no estoy loco. Y para haber tenido una reacción como la que he tenido es porque ha sucedido algo", explicó el setubalense, que se marchó expulsado en el minuto 47. A lo mejor es la primera vez en mi carrera que un cuarto árbitro ha hablado conmigo de un modo injustificable. He ido al vestuario de los árbitros cuando ha terminado el partido. He tenido la fortuna de que Piccinini -árbitro principal- fue el cuarto en un partido en el que yo fui expulsado por hablar mal al árbitro, y me vio bajar al vestuario y pedirle perdón en su día. Hoy Piccinini me ha visto entrar y decirle al cuarto: 'quiero que seas honesto y digas lo que ha pasado".