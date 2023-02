El gran curso de De Gea llama a la puerta de la selección

En Betfair, se da por hecho el regreso del Manchester United la temporada que viene a la Liga de Campeones. De Gea es uno de sus pilares en la portería El cambio en el banquillo de la selección española ha revitalizado varios debates como el de Sergio Ramos o el de la portería. Ahí entra de lleno la figura de De Gea

La llegada de Luis de la Fuente al cargo de seleccionador de España, procedente de una sub-21 en la que ya tuvo a sus órdenes a 14 de los 26 futbolistas que fueron seleccionados para Qatar 2022, representa la continuidad en una idea de juego por la que apostaba Luis Enrique. Con todo, el propio De La Fuente se ha encargado en dejar la puerta abierta a modificaciones relevantes en un equipo que afronta a finales de marzo los primeros partidos del técnico. Debates reabiertos entre los que se encuentran casos llamativos. Como el de Sergio Ramos. Como el de David De Gea.

La situación del portero del Manchester United destaca por encima de todos por su excelente estado de forma. Junto a Marcus Rashford o Casemiro, el portero español está siendo clave en la resurrección del Manchester United acumulando paradas de mérito en cada partido. Ha encajado 28 goles en 24 partidos de Premier, la mejor cifra del club red devil en mucho tiempo en el campeonato nacional. De Gea es historia en Old Trafford: En 2020 se convirtió en el guardarredes del club que más veces ha dejado su portería a cero en la historia de la Premier League (113), tras superar a Peter Schmeichel (112). Palabras mayores.

Retorno a la Champions

Según los pronósticos de Betfair, se da casi por hecho que el Manchester United accederá a los puestos de Liga de Campeones esta temporada y se paga a 1.07€ por euro apostado a que así suceda. Incluso, ahora ha alcanzado el mayor índice de probabilidad de ganar la Premier y cotiza a 12€ por euro apostado a que se llevan la liga en la batalla con el Arsenal y el City. El factor De Gea está siendo decisivo y ahora se reabre no sólo el debate de la selección sino el de su futuro en Old Trafford.

Luis de la Fuente tiene una nómina de porteros muy importante y de nivel. Primero con Unai Simón, titular indiscutible del Athletic y antes con Luis Enrique. Luego con Kepa que ha recuperado la titularidad hace tiempo con el Chelsea. Mientras que en la Premier también destacan David Raya en el Brentford o Robert Fernández en el Brighton. Recientemente se le ha visto en Getafe siguiendo en directo las actuaciones de David Soria. Una buena lista de guardametas a elegir con De Gea muy bien posicionado y pendiente de resolver su futuro profesional.

Pendientes de la renovación

El Manchester United sigue peleando por renovar al portero madrileño. El guardameta español ha ido de menos a más en la presente campaña y ha servido para que la dirección deportiva del United le ofrezca una renovación más que merecida. A pesar de ello, la idea del portero español sigue siendo la de abandonar Old Trafford. Según informan varios medios, los red devils preparan una oferta de 13 millones de libras por temporada. Es decir, se le reduciría el salario casi un 25% por semana. Pasaría a cobrar 250 mil libras semanales, por las 375 mil que cobraba antes.

Esto es algo que no convence a De Gea del todo, deslizan estas informaciones, y la situación apunta a que el meta dejará el Teatro de los Sueños en el próximo mes de junio. Además, lo haría como agente libre, por lo que desde el 1 de enero ya puede negociar con otros clubes de cara a la próxima temporada. Sin embargo, ambas partes siguen negociando ese contrato. Por otra parte, los red devils tienen varios nombres sobre la mesa para sustituirle.

El portero del Leeds United, Mesllier, es la opción que maneja la dirección deportiva de cara al mes de julio. Ya se dieron por vencido con Dean Henderson y, la citada fuente, señala que el guardameta francés es el principal candidato para cubrir la baja de David De Gea. Así, se cerraría el ciclo del español por tierras británicas tras más de diez temporadas en Old Trafford.

¿Regreso al Atlético?

Uno de los conjuntos que tiene previsto cambiar de portero es el Atlético de Madrid, que si nada cambia, se verá obligado a dar salida a un Oblak que buscará un nuevo reto en su carrera deportiva. Pese a estar renovado, el esloveno se aseguró tener la oportunidad de salir cuando así lo desease, y ese momento ha llegado. Ante dicha vacante, el agente de David De Gea se ha movido rápido y ha ofrecido al meta madrileño a la escuadra colchonera, en la que alcanzó en su día la fama. No es la primera vez que un ex regresa a las órdenes del Cholo, como ya ocurriera con Torres, Diego Costa o Filipe Luis, entre otros, por lo que la dirección deportiva está valorando dicha propuesta. De las opciones de mercado que tiene sobre la mesa Andrea Berta, sin duda, la de De Gea está en el top 3, conoce la casa y su coste sería menor que otros guardametas de su nivel. La posibilidad de que lo haga como, de nuevo, portero de la selección española no haría más que confirmar que el de Illescas es una alternativa de peso para los rojiblancos.