El líder destruye al Chelsea con una 'manita'

El Arsenal puede respirar aliviado con la satisfacción del deber cumplido. El líder de la Premier League, ahora en solitario, hizo gala de sus dotes goleadoras ante el Chelsea en uno de los tantos derbis de la ciudad. Aplastaron, sin piedad, al conjunto de Mauricio Pochettino, endosándoles un 5-0 que afianza aún más la primera plaza y ahoga en el mar de dudas a los 'blues', despojados de la posibilidad de pelear por algo en este final de temporada.

Para pelear se necesitan dos. E incluso tres, con el Liverpool y el Manchester City dispuestos a ir a las manos por el título liguero. Pero a los 'gunners' no les vale pensar en batallas sin antes hacer el trabajo. Por tanto, Mikel Arteta no se guardó nada ante un Chelsea al que le faltaba su todo. Cole Palmer, co-goleador de la Premier junto a Erling Haaland, fue baja por enfermedad.

Así salió al Emirates, preso de sus temores. Desentonando ante la sinfonía de Arteta, que no tardó ni cinco minutos en adelantarse. Declan Rice hizo un destrozo hasta la cocina, cedió la pelota a Leandro Trossard y el belga definió, de zurda, para batir la resistencia floja de Dorde Petrovic. El plan salía según lo previsto ante un flan 'blue' en defensa.

Se sucedían las ocasiones de los 'gunners' en el área contraria. Rice tuvo en sus botas un disparo desde el borde del área que se marchó por encima; Kai Havertz se apuntó un uno contra uno que contuvo Petrovic; y Trossard buscó el doblete con un remate al centro que también paró el serbio.

Entonces contraatacó el Chelsea buscando llegar a una igualada utópica. Mala noticia fue que gastaron sus mejores cartas buscando el tanto que no llegó antes del descanso. Cucurella y Enzo Fernández tuvieron una doble oportunidad que no se amistó con la fortuna. Se esfumaron, como el viento, las opciones hasta el descanso. Y en la segunda parte ya no hubo ni chances.

SENTENCIA Y GOLEADA

La fórmula de golpear temprano la repitieron los locales tras el paso por vestuarios. Llegaban al 52' con otro ataque del Arsenal y fue Ben White el encargado de facturar, recibiendo un rebote en el área para sacar la zurda y afianzar aún más el liderato. Si algo quedaba del Chelsea, se destruyó por completo con el 2-0.

Y la cuenta estaba lejos de acabarse. Kai Havertz aplicó la inexorable ley del ex e hizo buena una obra de arte en forma de asistencia de Odegaard, definiendo ante la salida de Petrovic el 3-0; minutos más tarde, el propio germano aprovechó la nula marca en el área para colgar el 4-0. Y en apenas 5' llegó la 'manita', obra de White con un centro-chut que bajó el telón.