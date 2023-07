El Celta alucina con el 'regalo' de C Tangana

El cantante madrileño ha sido el encargado de componer el himno del Celta de Vigo que conmemora sus 100 años de historia como club este año En él participan distintos símbolos de la cultura viguesa como la emblemática Coral Casablanca, el grupo de pandereteiras As Lagharteiras y la popular peña celtista Tropas de Breogán, además de la banda Keltoi

El Celta sigue preparando todos los elementos para vivir un centenario inlovidable. Escudo e himno revolucionarios, sobre todo este último que tiene a C Tangana como creador.

'Oliveira dos cen anos', es el título del himno del centenario del Celta de Vigo. Lo ha compuesto el cantante C Tangana, conocido por ser hincha del club. La respuesta de la afición viguesa ante la canción ha sido inmejorable.

Gran puesta de escena

Con una puesta en escena a la altura de una gran producción cinematográfica, el videoclip dirigido por Pucho pone de manifiesto entre una secuencia de postales viguesas la especial relevancia de la mujer como eje central de la sociedad gallega y la arrolladora energía de la afición celeste.

"Nací en Madrid, me crié en Carabanchel y siempre viví en Madrid. Por eso no fue nuevo que se dudara de mi celtismo. Con el himno quería transmitir una forma de vivir el celtismo activa, para mí es un acto de militancia. Este es mí club. Es la pieza de mayor peso cultural de mi carrera", reiteró C. Tangana.