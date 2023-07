Benítez: “La ilusión de todos es que Gabri Veiga siga en el Celta”

El nuevo entrenador del club 'centenario' habló sobre la posible fuga de su estrella "Estamos hablando de un jugador importante", comentó el madrileño

El nuevo entrenador del Celta de Vigo, Rafa Benítez, sueña con mantener en la plantilla al internacional sub-21 Gabri Veiga, por el que suspiran los grandes clubes del fútbol europeo, porque eso le daría un plus a la plantilla celeste la temporada del Centenario.

“Estamos hablando de un jugador importante, que viene de abajo y estaría encantado de que siguiese con nosotros. Sería la ilusión de todos e intentaré que mejore lo máximo posible si continúa con nosotros. Me gusta mucho, es un gran jugador y cuento con él”, comentó Benítez.

En su primera comparecencia ante los periodistas como técnico celeste, Benítez eludió hablar de qué posiciones quiere reforzar porque “igual el jugador que está en ese puesto se siente ofendido o me suben el precio de un jugador al que pretendemos”.

No obstante, el técnico madrileño tiene claro “lo que necesita” el Celta para construir un equipo “competitivo”, el primer objetivo que se ha marcado nada más aterrizar en Vigo.

“La verdad es que Luís Campos me ha dicho que tenemos que crecer, no hemos hablado de dónde tenemos que estar dentro de tres años. Tenemos que hacerlo lo mejor posible, pero ahora el objetivo es ganar el primer partido jugando lo mejor posible. Cuando estemos en mitad de la tabla, tranquilos, te diré que intentaremos ir a Europa, pero eso no te lo puedo decir si estamos abajo”, afirmó.

Reveló que tenía ofertas de “muchísimo más dinero” pero se decantó por la del Celta porque lo que quiere es “un proyecto para crecer”, y eso se lo ofreció el director deportivo portugués, presente en la rueda de prensa.