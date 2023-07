C. Tangana estrena el himno del centenario del Celta

En él participan distintos símbolos de la cultura viguesa como la emblemática Coral Casablanca, el grupo de pandereteiras As Lagharteiras y la popular peña celtista Tropas de Breogán, además de la banda Keltoi “Que me dieran esta oportunidad ha sido un regalo para mí. Mi padre se fue de esta tierra para Madrid, y para mí poder honrar públicamente su legado y lo que él me ha transmitido es muy emocionante”, afirmó

Antón Álvarez “C. Tangana”, compositor del Himno del Centenario del Celta de Vigo, no escondió su “enorme alegría” por ser el elegido por su club “de toda la vida” para componer una pieza emotiva y coral, que bebe del folclore ancestral gallego.

“Que me dieran esta oportunidad ha sido un regalo para mí. Mi padre se fue de esta tierra para Madrid, y para mí poder honrar públicamente su legado y lo que él me ha transmitido es muy emocionante”, afirmó “El Madrileño” tras dar a conocer "Oliveira Dos Cen Anos”, el flamante nuevo himno en el Teatro Afundación de Vigo.

“Es un día importante en la historia del Celta, Pucho -el mote que C. Tangana heredó de su abuelo- consiguió un gran éxito. La pieza es de una calidad extraordinaria, se adentra en el alma del club y nos hace emocionarnos”, destacó el presidente y máximo accionista del Celta, Carlos Mouriño.

Creo que estou namorado

Al dirigente celeste le agradeció “infinitamente” el autor de la pieza que este verano lograran el fichaje del técnico Rafa Benítez, quien sustituirá en el banquillo de Balaídos al portugués Carlos Carvalhal.

“Es una ilusión tremenda para mí”, reconoció C. Tangana, quien recordó sus viajes a Balaídos con su padre cuando era un niño, “nada comparable”, puntualizó, a lo que vivió el pasado mes de junio en el partido contra el FC Barcelona en el estadio celeste, cuando el equipo gallego certificó su permanencia con un agónico triunfo ante el campeón de Liga: “Nunca había vivido algo igual”.

Gran puesta de escena

Con una puesta en escena a la altura de una gran producción cinematográfica, el videoclip dirigido por Pucho pone de manifiesto entre una secuencia de postales viguesas la especial relevancia de la mujer como eje central de la sociedad gallega y la arrolladora energía de la afición celeste.

"Nací en Madrid, me crié en Carabanchel y siempre viví en Madrid. Por eso no fue nuevo que se dudara de mi celtismo. Con el himno quería transmitir una forma de vivir el celtismo activa, para mí es un acto de militancia. Este es mí club. Es la pieza de mayor peso cultural de mi carrera", reiteró C. Tangana.

El himno, grabado en Vigo durante la segunda mitad de este mes de marzo, nace después de una fase de investigación previa junto a importantes referentes de la cultura gallega, como el escritor Pedro Feijoo, el músico Rodrigo Romaní -uno de los fundadores de Milladoiro-, o Alfredo Dourado, miembro de otros clásicos del Folk gallego como A Roda.