Pepe Mel podría sustituir a Garitano en el Almería

Pepe Mel está muy cerca de volver a Primera División. El que fuera entrenador del Real Betis, entre otros equipos como Getafe o Tenerife, será el sustituto de Gaiza Garitano en el banquillo del Almería hasta final de temporada, según informa 'Relevo'.

El técnico madrileño firmaría hasta final de temporada y con opción de otra más, más que probablemente en La Liga Hypermotion y con un proyecto para volver a la máxima categoría del fútbol español. Mel se convertirá, en caso de hacerse oficial, en el cuarto entrenador del Almería esta temporada, tras las destituciones de Vicente Moreno, Alberto Lasarte, y el ciclo actual de Gaizka Garitano.

La directiva se ha cansado de ver a su equipo empatar o perder. Y es que el Almería no ha hecho nada más que eso, ya que todavía no ha saboreado la victoria esta temporada con ninguno de sus técnicos. Es por eso que desde la dirección ya se piense en el curso siguiente.

Los números de Garitano no han mejorado los de los anteriores entrenadores del club. Desde su llegada en octubre del año pasado, el técnico vasco no ha conseguido lo que parece ya una utopía: ganar un partido. El partido del pasado lunes contra el Sevilla parece haber sido la gota que ha colmado el vaso, tras no lograr los tres puntos después de ir por delante en el marcador.

Pepe Mel regresa a Primera División, después de sus últimas experiencias en La Liga Hypermotion con Las Palmas y Málaga. El último proyecto del madrileño había sido el OFI de Creta, donde no duró más de dos meses por problemas económicos en el club. Mel vuelve al sur.