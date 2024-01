Garitano se muerde la lengua y sus jugadores 'rajan' sobre el arbitraje del Real Madrid - Almería

El entrenador del Almería, Gaizka Garitano, atendió a los micrófonos de Dazn al final del partido contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu (3-2) que estuvo marcado por la polémica por muchas de las decisiones arbitrales del colegiado Hernández Maeso.

Garitano, que fue expulsado en el segundo tiempo, exasperado por las decisiones arbitrales, incluso recurrió a la ironía cuando le preguntaron por su expulsión. "No tengo nada que decir. Creo que me expulsaron justamente porque he estado protestando mucho durante todo el partido".

"Ya habéis visto el partido, mi opinión no sirve para nada. Luego nos sancionan", dijo con resignación. El técnico vasco del Almería hizo un auténtico ejercicio de contención, aunque era evidente que se iba 'calentando' conforme le caían preguntas cada vez más punzantes sobre la actuación arbitral. "Aquí, este partido lo ve todo el mundo y a mí no es la primera vez que me pasa esto hoy aquí, qué queréis que diga. No tengo palabras para resumir lo que ha pasado hoy", acertó a comentar Garitano".

Los jugadores del Almería se dejaron ir

En cambio, los jugadores del Almería no pudieron contenerse después de sufrir una derrota tan injusta. Así, Edgar dijo sobre la manos señaladas en el gol de penalti o en el tanto de Vinicius: "Es falta clarísima de Rúdiger, el gol de Vinícius es mano y todas las decisiones son para ellos".

En cuanto al contacto con Rüdiger, Edgar consideró que fue "un empujón por detrás, si esos contactos no son faltas… Lo tenéis que analizar vosotros, pero mi sensación desde dentro es de impotencia", al ver que el colegiado daba por buena la jugada.

Y sobre la siuación del Almería, Edgar dijo con angustia: "Necesitamos puntos, competimos bien los partidos, estamos mejor que los rivales pero… (silencio incómodo) ¿Mi gol? Si lo repito, no me sale igual", concluyó.

Mucho más contundente fue Melero, quien no dudó en afirmar que "hoy nos han robado; en el fútbol español estamos a años luz y me jode, lo de hoy pasa todos los límites".

En la misma línea se expresó Marc Pubilli: "Hemos hecho un gran partido, nos hemos puesto por delante… y alguien ha decidido que no podíamos ganar hoy en el Bernabéu y que el partido no podía acabar así".