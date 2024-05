Kiko Matamoros se muestra muy crítico con el paso de Miri por 'Supervivientes 2024'

Una de las mayores concursantes revelación de la edición de 'Supervivientes 2024' es Miri Pérez-Cabrero. La expectación por esta participante parece que no está gustando a todo el mundo, como Laura Matamoros. La hija del conocido colaborador de Telecinco parece no llevarse muy bien con la ex aspirante de 'Master Chef 5', por motivos que se desconocen.

En este contexto, Kiko Matamoros ha vuelto a defender a su hija en redes sociales, mostrándose muy crítico con Miri. El ex colaborador de 'Sálvame' preguntaba a sus seguidores de X algunas cuestiones sobre el programa. Estas preguntas acabaron en una serie de ataques contra la chef, después de que Laura fuera expulsada este pasado jueves.

"¿Puede haber un conflicto de intereses en Supervivientes? A ver si acierta 'la calle' esta bonita pregunta...", comenzaba diciendo Kiko. Una de las usuarias de la red social respondía con una foto de Miri y el comentario "Miri ganadora". El televisivo no dudó responder que "con votos de bots es muy posible".

El ataque no quedó ahí, puesto que muchos seguidores se volvieron en contra de Matamoros. "A Miri la queremos muchos seres humanos", escribía otra usuaria junto con un vídeo de Anita Matamoros defiendo a la cocinera. "Ya se vio ayer lo que la quieren, ningún compañero de su equipo, y ningún apoyo en RRSS. El 90% críticas y cuestionando las votaciones", terminaba diciendo el colaborador.