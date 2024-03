Cambios en la Selectividad: Los estudiantes reciben una buena noticia sobre el temario a estudiar

El Ministerio de Educación está desarrollando un nuevo formato de selectividad para fortalecer el actual. En este caso, se implementará un modelo único de examen, en lugar de las dos opciones actuales, para que el alumnado estudie el temario completo.

Así lo recoge el borrador del decreto sobre las pruebas de acceso a la universidad que fue enviado por el Ministerio dirigido por Pilar Alegría.

Sin embargo, aunque haya un único modelo, sí que habrá la posibilidad de escoger entre varias preguntas. No obstante, esta elección "no podrá implicar en ningún caso la disminución del número de competencias específicas objeto de evaluación". Por lo tanto, no se permitirá que los alumnos dejen una parte del temario sin estudiar.

Esta medida se aplicará en todas las comunidades autónomas, puesto que el objetivo principal de esta normativa es homogeneizar las pruebas de la EBAU en todo el país. Se espera que el Gobierno puede aprobar la norma en los próximos meses, y entre en vigor en la selectividad de 2025.

Otra de las modificaciones importantes que incluye el borrador es que las faltas de ortografía gramaticales pueden reducir la nota un 10% en cualquiera de los exámenes de selectividad. Además, también se analizará la coherencia, con el objetivo de establecer unas líneas generales para igualar la interpretación de los tribunales.